Blick auf die geplante Bibliothek, vom Marktplatz aus gesehen. Fotos: zVg

Bibliothek St.Gallen wird teurer Stadt und Kanton St.Gallen stellen das Betriebskonzept der neuen Bibliothek vor. Ausserdem in der Presse: ein unterirdischer Bahnhof für Lausanne, der Zürichseeuferweg und die Sommer-Kollektion von Akris. 03.10.2023 10:45

Obwohl erst 2025 über den Neubau der Bibliothek St.Gallen abgestimmt wird, stellen Kanton und Stadt das Betriebskonzept vor. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. Darin enthalten sei auch die Information, dass der Neubau nach Plänen des Berliner Büros Staab Architekten teurer werde. Gemäss aktuellem Planungsstand betragen die Baukosten für die neue Kantons- und Stadtbibliothek 141,5 Millionen Franken, also 4,5 Millionen Franken mehr als in ersten Berechnungen kommuniziert. «Mit Widerstand wird gerechnet, doch die Politik will die Bevölkerung überzeugen, dass es die neue Bibliothek braucht», schreibt die Zeitung. Die Bibliotheken von Kanton und Stadt, die heute auf vier Standorte verteilt sind, sollen im neuen Gebäude zusammengeführt werden, das zudem Platz für Veranstaltungen, Weiterbildungen und Austausch biete. So werde die neue Bibliothek zu einem Anziehungspunkt für den ganzen Kanton. Weitere Meldungen: – «Schwung für einen unterirdischen Bahnhof in Lausanne»: Die Waadtländer Bundespolitiker unterstützen ein Postulat des Grünen Nationalrats Raphaël Mahaim. ‹24heures› berichtet. – «Muss der Kanton Zürich bis in 25 Jahren einen durchgehenden Spazierweg entlang des Zürichseeufers realisieren?»: NZZ und ‹Tages-Anzeiger› berichten über die Debatte im Zürcher Kantonsrat. – «Den Umweltschützern ausgeliefert»: Dem geplanten Solarpark am Berninapass droht trotz Zustimmung der Stimmbevölkerung das Aus. Schuld seien die Umweltverbände, sagt der Betreiber im ‹Tages-Anzeiger›. – «9-Millionen-Schweiz»: Die Analyse der ‹BZ Basel› zeigt, dass in Genf mehr Menschen pro Quadratkilometer wohnen als in New York und auf einer Autobahn der Verkehr explodierte. – «Mohn, Fransen und Organza»: das St.Galler Modelabel Akris macht in Paris viel Lust auf den nächsten Sommer, berichtet das ‹St.Galler Tagblatt›....