Beim Wiederaufbau der zerstörten Häuser in der Ukraine werden Occasionsfenster aus der Schweiz verwendet. Fotos: Re-Win

Baumaterialien werden demontiert und in der Ukraine wiederverwendet, der ‹Bund› berichtet. Ausserdem in der Presse: Schrebergärten vs. Renaturierung, das Kantonsspital Baselland und die Spaghetti-Liege.

«Berner Fenster für zerbombte Häuser» Baumaterialien werden demontiert und in der Ukraine wiederverwendet, der ‹Bund› berichtet. Ausserdem in der Presse: Schrebergärten vs. Renaturierung, das Kantonsspital Baselland und die Spaghetti-Liege. 11.04.2023 10:52

Rund 1400 Fenster hat der schweizweit organisierte Verein Re-Win in den vergangenen Monaten aus sanierungsbedürftigen oder abbruchreifen Schweizer Gebäuden vor dem Sondermüll gerettet und ins Kriegsgebiet in der Ukraine transportiert. Der ‹Bund› berichtet und besucht den Abriss eines Blocks in Zollikofen, wo weitere 150 Fenster ausgebaut werden. Sie einzeln zu demontieren verursache Mehrkosten von gegen 20’000 Franken. Die Bauherrschaft, das Planungsteam und die Generalunternehmung seien bereit gewesen, diese Zusatzkosten zu übernehmen. «Seit dem Krieg sind in der Ukraine Millionen von Fenster zerstört worden», zitiert die Zeitung den Berner Architekt Nicolas Grandjean, der sich im Verein Re-Win engagiert. «Ein dichtes Fenster entscheidet darüber, ob es in einem Haus warm oder kalt ist», so Grandjean. Viele Kriegsbetroffene hätten ihre zerstörten Fenster bisher behelfsmässig mit Holzbrettern und Plastikplanen repariert. Weitere Meldungen: – «Protest im Schrebergarten»: Weit mehr als die Hälfte der Familiengärten im Schlieremer Betschenrohr sollen verschwinden, weil die Limmat mehr Platz bekommt. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – Das Kantonsspital Baselland sucht ein Planungsteam für einen Neubau auf dem Bruderholz. Der Bau ist überfällig – und doch nicht gesichert, schreibt die ‹BZ Basel›. – «Ein Quartier plant sich selbst»: Ganz im Osten der Stadt St.Gallen wächst ein Pionierprojekt heran, schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›: «wie eine Wohnbaugenossenschaft mit alternativen Ansätzen und ambitiösen Zielen baut». – «Wie aus einer 148 Meter langen Spaghetti-Kordel eine Gartenliege wird»: Die NZZ macht einen Fabrikbesuch beim Altorfer-Liegestuhl, bekannt als Spaghetti-Liege. – «Die unheimliche Schönheit der Salinen»: Tom Hegen hat auf fünf Kontinenten Orte der Salzgewinnung fotografiert. «Seine Luftbilder könnten auch abst...