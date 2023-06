Eine Visualisierung aus dem städtebauliche Leitbild fürs Klybeck-Areal in Basel. Fotos: Kanton Basel-Stadt

Sozialer Wohnungsbau vs. weniger Regulierung – wer löst den gordischen Knoten? fragt die BZ. Auch in der Presse: Zürichs Innenstadt, Bündner Naturschutzgebiete und die Abgründe des Swimmingpools.

Heute Vormittag führt der Mieterverband Basel-Stadt zum Thema «Schluss-mit-Abbruch, Schluss-mit-Überverdichtung, Schluss-mit-Massenkündigungen» zur selben Zeit eine Medienkonferenz durch wie das Wirtschaftsdepartement, das zum Thema Soziales Wohnen informiert, berichtet die BZ Basel und sieht darin, den «Auftakt zu einer neuen Runde im langjährigen Poker um die Basler Wohnpolitik.» Demnächst werde auch der Gegenvorschlag des Regierungsrats zur Initiative «Basel baut Zukunft» erwartet, die 50 Prozent sozialen Wohnungsbau auf den grossen Entwicklungsarealen der Stadt fordert. «Das von der Regierung eingeführte neue Verfahren für Baugesuche stattet die Wohnschutzkommission mit einer enormen Machtfülle aus. Selbst der Mieterverband moniert, dass im Verfahrensverlauf eine niederschwellige Beratungsmöglichkeit fehle» schreibt die BZ weiter und fragt: «Entwickelt sich Basel zu einem zweiten Genf, wo die Regulierungen den Wohnungsmarkt erstickt haben und kaum mehr in die Erneuerung von Gebäuden investiert wird?» Erste Beispiele würden darauf hindeuten. Die Firma Allreal, so berichtete die Zeitung im März, hat zwei grosse Wohnblöcke veräussert, weil sie ihren Nachhaltigkeitskriterien nicht mehr entsprechen und sich nicht rentabel sanieren liessen. Mit Blick auf das Klybeck-Areal schreibt die BZ: «Vor ein paar Jahren ging es einzig darum, das massig vorhandene Kapital irgendwo anzulegen. Nun aber wird immer deutlicher, dass sich selbst mittelfristig keine üppige Rendite abzeichnet.» Wem wird in dieser verfahrenen Situation ein Befreiungsschlag gelingen? Dem Regierungsrat, in dem er einen überzeugenden Gegenvorschlag zu «Basel baut Zukunft» vorlegt und somit zumindest für die Entwicklungsareale eine Perspektive bietet? «Der gordische Knoten wird schwer zu durchschlagen sein und der Druck ist gross: Denn die Initianten können mit Blick auf das Abstimmungsverhalten ...