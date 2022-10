Ausbaupläne des Basler Zoos Fotos: Zoo Basel

Basler Zoo will massiv vergrössern Der «Zolli» plant den grössten Ausbau seit Jahrzehnten, schreibt die Basler Zeitung. Auch in der Presse: Aus Ackerland sollen wieder Moore werden und die Stadt Bern ist gegen die Erweiterung der A1. 21.10.2022 08:56

Seit 1934 wagte der Basler Zoo keinen derart grossen Ausbauschritt mehr, und das gleich auf zwei Arealen: im Norden auf dem Zoo-Parkplatz beim Haupteingang und im Süden auf den1,5 Hektar grossen Schutzmatten, schreibt heute in der Basler Zeitung. Nur dort sei aufgrund der eingeengten innerstädtischen Lage Wachstum überhaupt noch möglich. Das Binninger Jugendhaus muss den Ausbauplänen weichen. Auf dem zweiten Areal beim Haupteingang soll der Zolli-Parkplatz verschwinden. Möglich macht dies der Bau des unterirdischen Parkhauses am Erdbeergraben mit 300 Parkplätzen. Im Rahmen einer Testplanung sollen nun diverse Architekturbüros und Landschaftsarchitekten die Lage von neuen Tierhäusern, Aussenanlagen und Infrastrukturbauten sowie neue Anbindungen nach aussen prüfen. Die Resultate dieses Wettbewerbs seien im Laufe des Jahres 2024 zu erwarten. Weitere Meldungen: – Ackerbau oder Artenvielfalt? Die Zürcher Baudirektion will einst entwässerte Moore regenerieren. Der Landbote besucht den Bauern Martin Vollenweider aus Dinhard, der seine ertragreichsten Flächen verlieren würde. – Der Berner Gemeinderat ist gegen die Erweiterung der A1 Wankdorf-Schönbühl, berichtet Der Bund. Er erhebt deshalb Einsprache beim Uvek gegen das geplante Projekt....