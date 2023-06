Basler Stadt-Klima-Initiativen ohne Gegenvorschlag Die Basler Stimmbevölkerung wird über die zwei Stadt-Klima-Initiativen abstimmen. Die ‹BZ Basel› berichtet. Ausserdem in der Presse: Die Initiative ‹Basel baut Zukunft› und Berns Veloverleihnetz. 30.06.2023 10:52

«Das Basler Stimmvolk erhält zwei Stadtklima-Initiativen vorgesetzt, ohne Kompromissvorschlag», kommentiert die ‹BZ Basel› heute. «Der Basler Grosse Rat hat es fertiggebracht, sämtliche Gegenvorschläge zu den zwei Begehren abzulehnen, auch die gemässigteren. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben beim Urnengang somit nur die Wahl zwischen allem und nichts.» Sowohl die Gute-Luft-Initiative als auch die Zukunftsinitiative des Vereins Umverkehr seien im Grossen Rat derart umstritten gewesen, dass es im Vorfeld zu ganzen sechs Gegenvorschlägen kam. «Im Kern geht es bei dem ganzen Streit darum, wie viel der Kanton angesichts des Klimawandels gegen eine zunehmende Erhitzung der Stadt unternehmen möchte und in welchem Tempo.» Die Initiativen verlangen, dass in den kommenden zehn Jahren fünf Prozent der Strassenfläche für den öffentlichen Verkehr sowie Fuss- oder Velowege umgewidmet werden. Ausserdem sollen im selben Zeitraum fünf Prozent der Strassen in Grünflächen umgewandelt werden. «Doch das ist sowohl den Bürgerlichen im Grossen Rat als auch der Basler Regierung zu radikal», schreibt die BZ. Dass die Stimmbevölkerung jetzt keinen Gegenvorschlag präsentiert bekommt, findet die Zeitung «stossend, wären doch gerade beim Thema Klima Kompromisse gefragt.» Weitere Meldungen: – «Hoffnung für gestresste Pendler»: Der Tiefbahnhof Basel SBB rückt plötzlich in realistische Nähe, schreibt die ‹BZ Basel›, «die beiden Basler Kantone machen Druck». – Die Initiative ‹Basel baut Zukunft› will mindestens 50 Prozent gemeinnütziges Wohnen für die grossen Transformationsareale der Stadt wie das Klybeck. Der Gegenvorschlag der Regierung will nur ein Drittel. Die ‹BZ Basel› berichtet. – «Bern will grossflächiges »: Ab 2026 soll das Berner Veloverleihsystem von heute fünf auf dreizehn Gemeinden ausgeweitet werden. Der ‹Bund› berichtet. ...