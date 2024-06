Der Basel Pavillon bei der Eröffnung der Basler Architekturwoche vor zwei Jahren. (Foto: Pati Grabowicz)

Basler Architekturwoche auf der Kippe Ob die zweite Ausgabe der Basler Architekturwoche stattfindet, ist derzeit offen. Es fehlen Geld und Personal. Weiter in der Presse: Teure KI, hässliche Kisten und das Lenzburger Fotofestival. 31.05.2024 09:56

Abgesagt ist sie noch nicht. Doch ob die Basler Architekturwoche ihre zweite Ausgabe durchführen kann, ist ungewiss. Zwar sei die erste Ausgabe 2022 ein Erfolg gewesen, schreibt bz basel: «Sie schien dem Basler Selbstverständnis als Architekturstadt vollumfänglich zu entsprechen.» Ein Brief von dem Architekten Christian Blaser, dem Präsident der veranstaltenden Stiftung Architektur Dialoge, und von Esther Baur, Mitglied des Stiftungsrats, lege gröbere Schwierigkeiten offen. Einerseits fehle es an Geld, das mündlich zugesichert und nun wieder zurückgezogen worden sei. Zudem werde man sich bereits im Juni von der künstlerischen Leiterin Anneke Abhelakh und Wolfgang Hockenjos trennen, der für die Lösung der organisatorischen Herausforderungen zuständig war. Der Stiftungsrat übernehme die Leitung nun selbst. Ob die Architekturwoche wie geplant durchgeführt werden könne oder ins nächste Jahr geschoben werden müsse, werde spätestens Mitte Juni getroffen. Weitere Meldungen: – Böses auf vier Rädern: Der Cybertruck von Tesla sieht aus wie die ausserirdische Retourkutsche für all den Weltraumschrott, schreibt die NZZ. Zugelassen werde er in der Schweiz wohl kaum. – «6 Gründe, warum das Web als Hort des freien Wissens in Gefahr ist»: Düstere Prognosen internationaler Newsportale sehen die Zukunft der Websuche in Gefahr, berichtet Der Bund. – Zwanzig Ausstellungen an dreizehn Standorten: «Das 6. Fotofestival Lenzburg befasst sich mit dem Unten und Oben, dem Innen und Aussen und sucht nach dem Gleichgewicht.» Bz basel berichtet. – «Eine Abfrage bei Chat-GPT kostet hundert Mal so viel wie eine Google-Suche»: Die enormen Rechenleistungen der KI stellt die Tech-Konzerne vor finanzielle Probleme. Die NZZ ordnet ein. – Ostschweizer Textilindustrie: «Textilveredlerin Cilander verkauft mehrere Geschäftsfelder – Rettung von ...