«Barrierefrei zu Gott»? Kirchen möchte für alle da sein, doch zugänglich sind sie nicht immer. Weiter in der Presse: Maag-Hallen, Neubau Bahnhof Klosters, Glarus Nord als Agglo von Zürich, weniger dichte Verdichtung in Crissier. 24.05.2024 10:10

Das Behindertengleichstellungsgesetzt gilt überall, auch in Gotteshäusern. Die ‹Luzerner Zeitung› recherchierte. EIngangsrampen gibt es schon länger, aber können auch Menschen mit Schwerhörigkeit die Predigt verstehen? Und wie finden sich Blinde in der Kirche zurecht? Ein Randthema, mag man denken, in Zeiten schwindenden Gottesdienstbesuchs und abnehmender Anzahl Kirchenmitglieder. Doch kreuzen sich in der Debatte um barrierefreien Zugang zu Kirchen verschiedene Ansprüche: Kirchen und deren Angebote sollten möglichst für alle zugänglich sein. Zugleich aber schwindet die finanzielle Basis der Kirchen: «Architekt Joseph Schmid, welcher den Dom von Arlesheim zu einer vollständig barrierefreien Kirche umgebaut hat, sieht im finanziellen Aufwand einen der Hauptgründe, warum anderswo solche Massnahmen an und in Kirchen oft scheitern.», so die ‹Luzerner Zeitung›. Kirchen sind zumeist auch erstklassige Kunstdenkmäler, an denen nicht einfach herumgebastelt werden kann und soll. Mehr als die Aufforderung, mit der Denkmalpflege zusammenzuarbeiten, postuliert der Artikel jedoch nicht. Der Konflikt zwischen Barrierefreiheit und Denkmalwert zeigt sich etwa auf dem EInsiedler Klosterplatz, wo historische Gestaltung und flächendeckende Rollstuhlgängigkeit schwer zu vereinen sind. Weitere Meldungen: - Hochparterre berichtete gestern: Die Maag-Hallen sind gerettet! Auch die Zürcher Presse greift das Thema auf. In der ‹NZZ› vorerst als Kurzmeldung, im ‹Tages-Anzeiger› mit einer profunderen Erklärung des Sachverhalts, das Argumente der Rekurrenten und der unterlegenen Swiss Prime Site präsentiert. - Beim Bahnhof von Klosters bleibt kein Stein auf dem anderen. Die RhB über den Planungsstand. Frühester Baubeginn sei in zwei Jahren, und die Entwicklungen sollten EInheimischen und Gästen gleichermassen dienen, informiert...