Basler Hauptsitz der Credit Suisse am St. Alban-Graben. Fotos: Google Maps

«Banken gehen, Gebäude bleiben» Wie viele frühere Bankbauten wird der Basler CS-Hauptsitz das Stadtbild weiter prägen, schreibt die BZ. Ausserdem in der Presse: die Solaranlage beim Flugplatz Samedan und die Publikumsbibliothek St.Gallen. 21.03.2023 10:27

«Es wird wieder ein Bürogebäude frei», schreibt die BZ und meint den Basler Hauptsitz der Credit Suisse am St. Alban-Graben: «Er wurde zwischen 1961 und 1964 nach einem Entwurf des Architekturbüros Suter + Suter erstellt und erfuhr 2008 eine umfassende Renovation». Auf einem Rundgang durch die Stadt zeigt die Zeitung, welche ehemaligen Bankgebäude seit den 1980er-Jahren umgenutzt wurden: Der zwischen 1911 und 1913 erbaute «Prunkbau» der Schweizerischen Volksbank, Mario Bottas «wuchtiger» Bau für die Schweizerische Bankgesellschaft am Aeschenplatz – «gehört sicher nicht zu den herausragenden Werken des Tessiner Architekten» –, das frühere Ausbildungs- und Konferenzzentrum des Bankverein von Diener & Diener an der Viaduktstrasse, der frühere UBS-Bau an der Hochstrasse 16 oder das frühere Bankverein-Gebäude beim Hammering Man am Aeschenplatz. Weitere Meldungen: – «Gegen eine ‹brutale Veränderung› der Landschaft»: Die geplante Solaranlage beim Flugplatz Samedan wird kritisiert. Alternativstandorte sollen zuerst berücksichtigt werden, schreibt die ‹Südostschweiz›. – «Schweizer Kreislaufwirtschaft läuft nicht rund»: Lediglich sieben Prozent der verbrauchten Rohstoffe stammen aus sekundären Quellen wie dem Recycling, berichtet die ‹Südostschweiz›. – «Das Baugesuch irritiert»: Die neue Publikumsbibliothek von Kanton und Stadt St.Gallen beim Blumenmarkt hat leichte Verspätung: Die Stimmberechtigten sollen 2025 über den Baukredit abstimmen, berichtet das ‹St.Galler Tagblatt›. – «Hilti pfeift auf Russland»: Der Liechtensteiner Baugerätehersteller verliert in Russland Dutzende Millionen Franken und geisselt den Krieg gegen die Ukraine. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Neuer Bericht des Klimarats»: Endlich wandert das Augenmerk auf die Lösungen, meint die NZZ, Kapital zum schnellen Handeln sei genügend vorhande...