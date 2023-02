Der Jelmoliturm ist ein Wahrzeichen an der Uraniastrasse, Foto 1981. Fotos: Werner Huber

Wie entwickelt sich die Zürcher Einkaufsmeile nach der Schliessung des Jelmoli, fragen Tagi und NZZ. Ausserdem in der Presse: Wie Holcim nachhaltiger werden will und der Föderalismus den Solarausbau hemmt.

«Die Bahnhofstrasse wird zur töteligen Bürogegend», titelt der ‹Tages-Anzeiger heute. Mit der Schliessung des Jelmoli werde klar, dass in der Zürcher Innenstadt kein Platz mehr sei für Traditionshäuser. «Nach dem Gebäude des Manor, das als Swiss Life Brannhof mit Läden und Büros auferstehen soll, sind auch im Jelmoli-Gebäude teilweise Büros geplant. Sieht man sich die Häuser in der Nähe des Jelmoli an, wird offensichtlich: In der Innenstadt löst sich gerade alles auf.» Anders sieht das die NZZ: «Die Bahnhofstrasse wird nicht sterben», schreibt die Zeitung. Wenn Kolosse ihren Platz räumen müssten, entstehe viel Raum für Neues. Expertinnen gehen davon aus, dass die Bahnhofstrasse sogar vom Ende von Jelmoli profitieren dürfte. «Ein Warenhaus ist ein nach innen gekehrtes Modell, das die Leute möglichst lange drinnen behalten will», sagt Michael Dressen vom Immobiliendienstleister CBRE. Entsprechend sind die Fassaden im Erdgeschoss geschlossen. Das werde sich ändern, wenn dort mehrere neue Geschäfte einziehen. Weitere Meldungen: – Der Schweizer Zementkonzern Holcim gehört zu den grossen Produzenten von Treibhausgasen weltweit – und hat eine Klage aus Indonesien am Hals. Im ‹Tages-Anzeiger erklärt CEO Jan Jenisch, wie seine Firma nachhaltiger werden soll. – «Kantönligeist bremst Solarausbau»: Die Boombranche braucht Installateure. Stattdessen verbringen sie viel Zeit mit Bürokratie - unter anderem, weil die Kantone eigene statt gemeinsamer IT-Plattformen forcieren, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – «Die Birsfelder Wohnpolitik findet Nachahmer»: Die Gemeinde Muttenz soll bei Wohnüberbauungen Mindestquoten für günstige Wohnungen verlangen. Die bz berichtet. – «A1 soll bei Winterthur in Tunnel verlegt werden»: Das Vorhaben wird vom Kantonsrat unterstützt – SVP und FDP befürchten Verzögerungen beim Spurausbau. Die NZZ inform...