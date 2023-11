Die Stadtklima-Initiativen wollen die Mobilität in Schweizer Städten sukzessive neu auszurichten. Fotos: Jonathan Noack via Unsplash

«Bäume und Velos sollen Autos verdrängen» Die Stadtklima-Initiativen wollen zehn Städte «radikal umgestalten», berichtet die NZZ. Ausserdem in der Presse: Basels lukrativste Baulandreserve und ein nicht präsentiertes Siegerprojekt in Sirnach. 21.11.2023 10:47

Basel-Stadt stimmt am Wochenende über ‹Gute-Luft-Initiative› und ‹Zukunfts-Initiative› des Vereins Umverkehr ab. «Der Urnengang ist der Auftakt zu einer nationalen Kampagne», schreibt die NZZ. Die beiden Volksbegehren stellten nur einen Baustein eines Projektes dar, «um schweizweit den Autoverkehr in den Citys zurückzudrängen. In insgesamt zehn Schweizer Städten von Aarau bis Zürich befinden sich Stadtklima-Initiativen von Umverkehr in der Pipeline, die alle nach demselben Prinzip aufgebaut sind.» Die Initiativen appellierten an die verkehrsgeplagte und öV-affinen Städterinnen und Städter und lassen «die aufs Auto angewiesene Landbevölkerung aussen vor». Die Stadtklima-Initiativen stellten die zweite Stufe des Plans dar, die Mobilität in Schweizer Städten sukzessive neu auszurichten. Der Ausgang der Abstimmung in Basel-Stadt sei deshalb auch ein Signal, ob in den kommenden Jahren der Stadt-Land-Graben in Sachen Verkehr noch breiter werde. Weitere Meldungen: – «Regierungsrat versenkt Pläne für Rosengarten-Gondel»: Seilbahnen machen in der Stadt Zürich wenig Sinn. Warum das so ist, belegen die Resultate einer Studie der Kantonsregierung, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – Schon wieder müssen die VBZ ihren Fahrplan in der Stadt Zürich ausdünnen. Unter der rot-grünen Stadtregierung verliert der öV zusehends an Bedeutung, schreibt die NZZ. – «Altlasten, seltener Käfer und ein Wohnbauprojekt»: Die ‹BZ Basel› berichtet, warum die Entwicklung am Allschwilerweiher stockt – «eine der lukrativsten verbliebenen Baulandreserven des Kanton Basel-Stadt.» – Das Siegerprojekt für eine neue Dreifachsporthalle in der Gemeinde Sirnach TG ist gekürt, doch dessen Präsentation lässt auf sich warten, weil der Vergabeprozess noch laufe. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet....