Überall auf der Welt werden autonome Planstädte gebaut, berichtet die NZZ heute: «Zeichnet man alle zurzeit gedachten, angekündigten oder geplanten neuen Private Cities, Privatstädte, halbautonomen Stadtstaaten, künstlichen Spezialinseln, Sonderzonen oder Kryptourbanitäten auf einer Weltkarte ein, entsteht ein interessantes Bild. Eine neue Welt voller neuartiger Spezialstädte oder Faststadtstaaten auf der Suche nach Souveränität, viel Freiheit oder neuartigen Formen der Wertschöpfung.» Werden diese vielen Stadt- und Spezialzonenprojekte je Wirklichkeit?, fragt der Artikel. Erstaunlicherweise laute die Antwort Ja, an einigen werde bereits physisch gebaut. «Es ist so viel Geld und so viel neue Technologie verfügbar und gleichzeitig sind so viele Nationalstaaten bereit, Semisouveränität als Dienstleistung und Standortqualität zu ‹verkaufen›, dass es bald ein paar dieser halbsouveränen Privatstädte, Communitys oder Sonderzonen geben wird. Sie dürften eine Bereicherung sein.» Die Ergebnisse seien allerdings bei vielen Projekten ernüchternd banal und «ähneln sich frappant», schreibt die NZZ. Weitere Meldungen: – «Eine bewaldete Arche für Paris»: Der Architekt Sou Fujimoto hat eine biblisch inspirierte Vision ersonnen. Offen ist, ob er sie auch bauen darf, berichtet die NZZ. – «Haben Berns Warenhäuser noch eine Zukunft?»: Nach der Schliessung des Jelmoli in Zürich berichtet der ‹Bund› über die Lage in Bern. – «Zürcher Stadtrat schiesst links-grüne Solar-Pläne ab»: Laut der Zürcher Regierung ist es unmöglich, bis 2030 einen Photovoltaikanteil von 10 Prozent am städtischen Stromverbrauch zu erreichen. Die NZZ berichtet. – Nächste Woche soll die Besetzung auf dem Koch-Areal in Zürich Altstetten dem Bau von Genossenschaftswohnungen weichen. Doch was ist auf dem Gelände in den letzten zehn Jahren entstanden? fragt die WOZ. – D...