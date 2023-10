Als autoarmer Quartierteil konzipiert: Das Hunziker-Areal der Baugenossenschaft «Mehr als wohnen» in Zürich-Oerlikon.. Fotos: Lucas Ziegler

Der Zürcher Gemeinderat will autoarmes Wohnen vereinfachen. ‹Tagi› und NZZ berichten. Ausserdem in der Presse: Seilglattalbahn, Wohnen im 700 Jahre alten Haus und die Arboner Altstadt.

«Autoarmes Wohnen soll zum Vorbild werden» Der Zürcher Gemeinderat will autoarmes Wohnen vereinfachen. ‹Tagi› und NZZ berichten. Ausserdem in der Presse: Seilglattalbahn, Wohnen im 700 Jahre alten Haus und die Arboner Altstadt. 26.10.2023 11:39

Gestern Mittwoch hat der Zürcher Gemeinderat einen Vorstoss der AL debattiert und als Motion überwiesen: Autoarme und autofreie Wohnformen sollen gemäss dem Vorstoss in der Stadt Zürich vereinfacht werden. «Konkret wird darin der Abbau von bürokratischen Hürden in der Parkplatzverordnung gefordert. Die Hürden sollen nicht höher sein als bei Nutzungsformen mit Automobil», schreibt die NZZ. Die bisher geltende Verordnung verlange für autoarme und autofreie Nutzungen nämlich die Erstellung eines Mobilitätskonzepts, ein Controlling von dessen Einhaltung sowie einen Grundbucheintrag. «Wir brauchen eine Stadt, die sich um Bürger dreht statt ums Automobil», zitiert die NZZ AL-Gemeinderat Michael Schmid. Skeptisch zeigte sich dagegen – neben der bürgerlichen Ratsseite – der Stadtrat. Die geforderte Änderung sei nicht mit übergeordnetem kantonalem Recht vereinbar, erklärte die Stadträtin Simone Brander. Mit den Regeln in der Parkplatzverordnung stelle die Stadt sicher, dass Bewohner von autoarmen Siedlungen ihre Fahrzeuge nicht einfach unkontrolliert im öffentlichen Raum abstellten. Allerdings sei auch der Stadtrat der Ansicht, dass grosszügige Tiefgaragen bei Neubauten seinen verkehrspolitischen, klimapolitischen und ökologischen Zielen zuwiderliefen, ergänzt der ‹Tages-Anzeiger› in seinem Bericht. Deshalb bereite die Stadt laut Brander derzeit Anpassungen vor, um autoarme und autofreie Nutzungen zu erleichtern. Weitere Meldungen: – Die Verlängerung der Glattalbahn quer durch Kloten soll auf Schienen erfolgen. Eine Interessengemeinschaft bringt die Einrichtung einer Gondel als Alternative ein, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – «Die Geister bleiben gebannt»: Im Kanton Schwyz wurden in den vergangenen Jahren einige Häuser aus dem Hochmittelalter teilweise illegal abgerissen. Doch es geht auch anders. Familie Bühlmann lebt in einem über 700 Jahre alt...