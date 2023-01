Der Traum vom Eigenheim 1979: Damals lagen die Hypothekarzinsen bei rund 4,25 Prozent. Fotos: Archiv Werner Huber

Die steigenden Kosten vermasseln vielen den Traum vom Wohneigentum. Ausserdem in den Medien: das St. Jakob-Stadion in Basel, das Bälliz in Thun, der Campus in Biel und die Helvetia in St. Gallen.

Aus der Traum vom Eigenheim? Die steigenden Kosten vermasseln vielen den Traum vom Wohneigentum. Ausserdem in den Medien: das St. Jakob-Stadion in Basel, das Bälliz in Thun, der Campus in Biel und die Helvetia in St. Gallen. 25.01.2023 08:58

Die steigenden Baukosten machen für viele den Traum vom Wohneigentum zunichte. Innerhalb eines Jahres stiegen die Kosten für das Baumaterial um rund 20 Prozent, was mit 8 Prozent auf das gesamte Bauprojekt durchschlägt, wie die ‹Neue Zürcher Zeitung› vorrechnet. Dazu kommen die höheren Hypothekarzinsen. Der Hauseigentümerverband empfiehlt, Reserven von bis zu 15 Prozent einzukalkulieren, anstelle der üblichen 6 Prozent. Immerhin dürfte der Höhepunkt bei den Baupreisanstiegen erreicht sein, wie Simon Lüthi von Wüest Partner in der NZZ sagt. Dies sei vor allem auf die Entspannung bei den Stahlpreisen und beim Holz zurückzuführen. Ungewiss seien die Entwicklung der Energiepreise und die Lohnkosten. Es sei davon auszugehen, dass die Löhne in der Baubranche um 2 bis 3 Prozent ansteigen würden. Und was kann man tun, wenn sein Projekt zu scheitern droht? Entweder schiesst man mehr Geld ein, ändert das Projekt, kauft ein bestehendes Haus, wartet ab – oder begräbt den Traum vom Eigenheim. Weitere Meldungen: - Die Stadiongenossenschaft St. Jakob-Park in Basel möchte ihr Stadion erweitern. Doch die Miete, die die FC Basel 1893 AG für die Nutzung des Fussballstadions bezahlt, reicht dafür nicht aus. Aber die Miete erhöhen, geht auch nicht: Kein anderer Verein in der Schweiz zahle nur annähernd so viel für seine Spielstätte, sagt die FC Basel 1893 AG gemäss ‹BZ Basel›. Nun wurde eine Lösung gefunden: Der FCB wird «von der Mieterin im Vollausbau zur Mieterin im Rohbau», wie die ‹BZ Basel› schreibt. - Das Bälliz ist Thuns Einkaufsmeile. Gleich vier Gebäude sind im Besitz der Pensionskasse der Baufirma Frutiger. Diese will die vier Häuser – drei davon sind denkmalpflegerisch verhaltenswert - nun sanieren, wie das ‹Thuner Tagblatt› heute berichtet. Das Basler Büro Baumann Lukas Architektur hat einen Studienauftrag unter fünf Architekturbüros ge...