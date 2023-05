Das neue Sammlungszentrum in Augusta Raurica. Foto: Augusta Raurica, Roman Weyeneth

Auf nach Augusta Raurica Zwei Millionen römische Fundstücke ziehen demnächst ins neue Sammlungszentrum in Augst. Ausserdem in der Presse: Das grosse Fördergelder-Ranking für energetische Sanierungen und Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. 03.05.2023 09:26

Das neue Sammlungszentrum in der Römerstadt Augusta Raurica steht kurz vor der Eröffnung. Die ‹bz› erhaschte vorab einen Blick hinter die Kulissen. «Mit ihrer Wellblechfassade und dem gezackten Dach erinnert die Liegenschaft ein wenig an eine Fabrik», schreibt die Zeitung. Der unscheinbare Eindruck setze sich im Inneren fort. «Vieles im 33-Millionen-Bau ist zweckmässig. Im neuen Sammlungszentrum von Augusta Raurica zählt der Inhalt.» Zwei Millionen römische Fundstücke werde der Neubau bergen, und damit eine der bedeutendsten Sammlungen Europas. Der Umzug der wertvollen Stücke dauert allerdings noch bis Ende des Jahres. Am 12. und 13. Mai steht das Sammlungszentrum allen Interessierten offen, danach wird es im Rahmen von Führungen weiterhin zugänglich sein. Weitere Meldungen: – Von welchen Kantonen und Gemeinden erhalten Private besonders grosse Zuschüsse für energetische Sanierungen? Und wer bezahlt am wenigsten Fördergelder? Das ‹Tagblatt› schafft Klarheit, die Zahlen dazu lieferte Wüest Partner. – Der Kanton Bern diskutiert über strengere Regeln für die Kurzzeitvermietung von Zweitwohnungen. Tourismus-Hotspots wie Interlaken haben bereits Massnahmen ergriffen, um das Geschäft mit Zweitwohnungen auf Online-Buchungsplattformen zu regulieren. Nun wird die Diskussion auch in der Stadt Bern neu lanciert. ‹Der Bund› berichtet. – Der Kanton Graubünden sah bisher die Gemeinden in der Verantwortung, bezahlbare Erstwohnungen zu schaffen. Nun nehmen sich zwei Vorstösse aus dem Parlament der Wohnsituation im Kanton an, wie die ‹Südostschweiz› schreibt. Ein Vorstoss der SP fordere eine gesetzliche Grundlage zur Förderung von bezahlbarem Erstwohnraum. Der zweite Vorstoss komme aus der Mitte und habe zum Ziel, die Einkommens- und Vermögensgrenzen sowie die Finanzmittel für Beiträge an die Sanierung und den Erwerb von Wohneigentum zu erhöhe...