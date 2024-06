Wird hier in Zukunft gewohnt?: das Kinderspital in Zürich, in Betrieb bis das neue HdM-Gebäude fertig ist. Fotos: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

«Auch in Spitälern kann man wohnen» Mangels Bauland erfinden Immobilienfirmen neue Wohnformen, schreibt die NZZ. Ausserdem in der Presse: Aufstockung in Bern, Beschwerde gegen Chur West und die EM-Trikots im Style-Check. 18.06.2024 11:23

Für die Immobilienfirma Mobimo sei die Umnutzung «die Königsdisziplin», zitiert die NZZ Geschäftsleitungsmitglied Vinzenz Manser. Büros in Wohnungen zu verwandeln, sei hochkomplex, aber ebenso spannend. «Wir haben Spass daran bekommen, eine andere Art von Wohnen zu erfinden», erklärt Manser. Gewisse Bedingungen müssten erfüllt sein: genügend Erschliessungsflächen, ein Untergeschoss für Parkplätze und Keller. Wichtig sei auch, dass die Statik Bestand habe. Michel Schneider von Pensimo sagt, Umnutzungen seien dann finanzierbar, wenn die Miete an einem Standort beziehungsweise die Wertschöpfung pro Quadratmeter für Wohnraum substanziell höher sei als für Büros. «Auch in Spitälern kann man wohnen», weiss die NZZ (spätestens seit Hochparterres Online-Serie ‹Operation Spital›) und verweist auf die Fälle Spital Wetzikon, Stadtspital Triemli oder das Felix-Platter-Spital in Basel. Denn wenn der Wohnraum knapp sei und der Klimawandel ernst genommen werde, müsse man dringend umdenken und sich fragen: «Braucht eine Nutzung wirklich so viel Platz und so viele Ressourcen?», zitiert der Artikel den Raumplaner Hugo Wandeler. Weitere Meldungen: – «FDP will die Häuser in der Stadt Bern aufstocken»: Die Stadtberner FDP lanciert eine Initiative für mehr Wohnungen. Was taugt der Vorschlag?, fragt der ‹Bund›. – «Joggeli-Ausbau verzögert sich»: Weil die SBB auf Höhe St. Jakob mehr Platz für ein zusätzliches Gleis brauchen, kann das Projekt «Stadion+» nicht wie geplant umgesetzt werden. ‹BZ Basel› berichtet. – «Drittes Hochhaus in Chur West wird zum Gerichtsfall»: Gegen die Abstimmung zum Baurechtsvertrag in Chur West liegt eine Stimmrechtsbeschwerde vor. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Amriswiler Bevölkerung kann bei neuer Skyline der Stadt mitreden»: Für das Projekt Portobello beim am Bahnhof Amriswil liegt nun der Gestaltungsplan ...