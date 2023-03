Grosse Wohnungen sind in Glarus knapp. Fotos: Samuel Trümpy

Auch in Glarus steigen die Mieten Inserierte Glarner Wohnungen sind heute 4,2 Prozent teurer als vor einem Jahr, schreibt die Südostschweiz. Und sonst in der Presse: langer Weg einer Cafébar, Hans Witzig und erneuerbare Energie in Luzern. 17.03.2023 08:55

Also auch in Glarus. Nur in zwei Kantonen seien letztes Jahr die Mieten nicht gestiegen, schreibt die Südostschweiz. Glarus liege aber mit einer Mietteuerung von 4,2 Prozent an dritter Stelle, hinter den Tourismuskantonen Graubünden und Wallis. Thomas Schwager, Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands Ostschweiz vermutet die Nähe zu Zürich und die gute S-Bahn-Anbindung als Grund. Die Leerwohnungsziffer ist mit 1,73 Prozent im Kanton relativ hoch. Das sei auf den hohen Anteil alter Bausubstanz zurückzuführen. Gefragt seien aber vor allem neue Wohnungen. «Man will eher nicht in einen zugigen Altbau ziehen, sonst gerät man in die Nebenkostenfalle, die sich mit den steigenden Energiepreisen aufgetan habe», meint Schwager in der Südostschweiz. Die Glarner Kantonalbank sieht die wachsende Bevölkerung als weiteren Grund für die steigenden Mieten. Vor allem grössere Wohnungen seien gefragt. Nun sei mit der Zinswende ein weiterer Anstieg der Mieten zu erwarten. Das prophezeien Schwager und die Kantonalbank.