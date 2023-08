Holz und Grün prägen die Architektur des neuen Kinderspitals in Zürich. Fotos: Visualisierung Kinderspital

Attraktives Kinderspital sucht Personal Das Kinderspital gewährte einen Einblick in den Neubau. Das soll die Suche nach Personal befördern. Aussserdem in den Medien: eine Kirchenruine, der Chandigarh-Film, Kunststoff und Brutalismus. 22.08.2023 08:02

Im November 2024 zieht das Kinderspital Zürich in seinen Neubau von Herzog & de Meuron um. für das ‹Kispi› ist dies ein Quantensprung, und der Umzug eine Herausforderung. Bis der Betrieb im Neubau aufgenommen werden kann, muss das Spital eine weitere grosse Hürde nehmen: genügend qualifiziertes Personal finden. Deshalb startet das Kinderspital schon heute eine Kampagne. Dafür lud es die Medien zu einem Rundgang ein, wie der ‹Tages-Anzeiger› und die ‹Neue Zürcher Zeitung› heute gross berichten. Vier von fünf Zimmern werden Einzelzimmer sein, in denen sich die Sitzbank beim Fenster zu einem Ausziehbett machen lässt. So können auch die Eltern bei ihren Kindern übernachten. Die Simse sind tief, sodass die Kinder rausschauen können, ein kleines Bullauge lässt Frischluft ins Zimmer. Weitere Meldungen: – In Tomils im Domleschg förderten archäologische Ausgrabungen zwischen 1994 und 2011 die unbekannte Kirchenanlage Sogn Murezi zutage. Die schweizweit einzigartige Ruine ist durch ein provisorisches Dach geschützt. Nun soll ein Schutzbau entstehen, für den der Architekt Marcel Liesch ein Vorprojekt erarbeitet hat. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – Ab 1951 setzten Le Corbusier und sein Team in Chandigarh im Nordwesten Indiens die Utopie einer idealen Stadt um. Die Ausserrhoder Thomas Karrer und Karin Bucher haben nun einen Dokfilm über Corbus Planstadt gedreht. Das ‹St. Galler Tagblatt› stellt das Regieduo vor und erzählt, wie die Idee zum Film entstanden ist. – In den 1960er-Jahre galt Kunststoff als Material der Zukunft. Es beflügelte Designerinnen und Architekten ebenso wie Kunstschaffende. Heute zeigt sich, wie kurzlebig das einst zukunftsträchtige Material ist. Mit der Ausstellung ‹Plastic World› zeigt die Schirn Kunsthalle in Frankfurt, was von den Träumen übrig blieb, wie die ‹Süddeutsche Zeitung› schreibt. – Gleich nochm...