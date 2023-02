Das Projekt «Riva» in Arbon am Bodensee

«Wie von einem Raumschiff abgeworfen» Ein umstrittenes Hochhausprojekt in Arbon kann auf die Unterstützung der Politik zählen. Ausserdem in der Presse: Eine Reportage vom Rand der 9-Millionen-Schweiz und das Referendum gegen die Solar-Offensive. 22.02.2023 07:08

Auf dem Gelände des ehemaligen Hotel Metropol in Arbon, direkt am Bodensee, sollen zwei Hochhäuser gebaut werden. Das Projekt der Immobilienfirma HRS ist umstritten, eine Interessengemeinschaft bekämpft die Pläne und hat Ende des letzten Jahres fast 1'800 Unterschriften gesammelt, damit die Arbonerinnen und Arboner das letzte Wort haben. Wie das St. Galler Tagblatt berichtet, findet das Projekt im Stadtparlament breite Unterstützung. Es empfiehlt der Bevölkerung mit wenigen Gegenstimmen ein Ja bei der Abstimmung im Juni. Im ersten Moment – so zitiert das Tagblatt den Parlamentarier Christoph Seitler von der Partei XMS («Xunder Menschenverstand») – habe die Architektur zwar brachial auf ihn gewirkt, «so als ob die Türme von einem Raumschiff abgeworfen worden wären». Und trotzdem befürworte er den Bau der beiden Hochhäuser. Denn der äussere Eindruck dürfe nicht matchentscheidend sein. Arbon werde in vielerlei Hinsicht profitieren, wenn das Projekt Wirklichkeit werden sollte. «Ich denke da vor allem an die für die breite Öffentlichkeit zugängliche Freifläche sowie an die geplante Gastronomie und Hotellerie, welche zu einer deutlichen Belebung des Seeufers führen könnten.» Die Verteter der SP und Grünen sowie der EVP, die gegen das Projekt stimmten, finden: Die Hochhäuser sind nicht mit dem Ortsbildschutz vereinbar. Das Projekt stammt aus der Feder des Architekturbüros Michael Meier und Marius Hug Architekten in Zürich und belegte, wie auf der Website von HRS zu lesen ist, im Rahmen des Architektur-Wettbewerbs «unangefochten» den ersten Platz. Weitere Meldungen: – Ex-SP-Chef Peter Bodenmann kritisiert die Grünen, weil sie das Referendum gegen die geplante Solaroffensive im Wallis ergreifen. Dabei sei es Zeit, dass das Volk seine Meinung sagen kann, findet der Tages-Anzeiger. – Wie sieht sie aus, die 9-Millionen-Schwe...