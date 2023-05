«Neighbours» von Karin Sander und Philip Ursprung im Schweizer Pavillon Fotos: Martin Lauffer

Afrika an der Biennale: Laboratorium der Zukunft

Venedig ist nicht mehr das Schaufenster der internationalen Architekturstars der westlichen Welt, schreibt Hubertus Adam heute in der NZZ und begrüsst die Entwicklung, die schon vor zwei Jahren begann. Lesley Lokko, die diesjährige Kuratorin der Architekturbiennale, legt den Schwerpunkt auf Afrika. Mehr als 50 Prozent der Aussteller, so rapportiert Adam die Statistik der Biennale-Leitung, stamme aus Afrika oder der afrikanischen Diaspora. Die Gender-Balance betrage 50:50, und 70 Prozent führten Büros mit maximal fünf Personen. Und doch kritisiert Adam: «Manche der ausgestellten Arbeiten sind betörend schön und schillern irrlichternd in ihren jeweiligen Referenzsystemen, aber die meisten bedürfen der Interpretation und entziehen sich – zumindest aus westlicher Perspektive – dem unmittelbaren Verständnis.» Das führe zu einem seltsamen Widerspruch: Werde europäischen Künstlern des frühen 20. Jahrhunderts im Zuge des postkolonialen Diskurses vorgeworfen, Gegenstände anderer Kulturen ohne Interesse an ihrem ursprünglichen Kontext als rein ästhetische Gegenstände appropriiert zu haben, so gerate die auf dekolonialisierten Narrativen aufbauende Architekturbiennale in Gefahr, letztlich einem neuerlichen folkloristischen und exotischen Ästhetizismus Vorschub zu leisten. Und man erfahre nichts vom Einfluss Chinas, das mehr und mehr die Infrastruktur in Afrika bereitstellt. Trotzdem: Bewusstseinserweiternd sei ein Besuch in Venedig allemal. Weitere Meldungen: – «Das Mubeeri geht unter»: Ein Abgesang im Bund über Berns ältestes Hallenbad – die einen werden tief nostalgisch, die andern sind heilfroh. – «Der Neuanfang kostet 25 Millionen Franken»: Die Muttenzer Gemeindeversammlung soll einen Schlussstrich unter die lange Leidensgeschichte des Kongresszentrums Mittenza ziehen, schreibt die Basler Zeitung. – «Hoffnung keimt aus Massengräbern»: In ...