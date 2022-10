Als das Neon noch leuchtete: Das «Cindy's Diner». (Foto: Cindy's Diner)

Am Wochenende schloss die Autobahnraststätte «Cindy's Diner» bei Wädenswil ihre Türen. Der Tages-Anzeiger berichtet von einem emotionalen Abschied. Dies und mehr in der Presseschau.

Wenn es über dem Zürichsee plötzlich nach Amerika riecht, dann liegt's am Cindy's Diner. Die ikonische Raststätte an der A3 bei Wädenswil strahlt seit 1999 mit silberglänzenden Vordächern und farbigen Neonschriftzügen sorglose Fifties-Atmosphäre aus. Vor einem Jahr jedoch zogen dunkle Wolken über dem Rockabilly-Himmel auf: Die Konzession für die Autobahnraststätte Herrlisberg-Nord wurde neu ausgeschrieben und an den Erdölkonzern Tamoil in Partnerschaft mit der Burgerkette Holy Cow vergeben. Für die aktuellen Konzessionsnehmer, Shell und Marché Restaurants, die hinter der Cindys-Kette stehen, bedeutet dies, bis Ende 2022 alle bestehenden Gebäude abzureissen – das mag verwundern, ist aber offenbar Teil des Konzessionsvertrags.

Wie der Tages-Anzeiger berichtet, war der vergangene Samstag der Tag des grossen Abschieds: Fans des Retrolokals seien von weit her zum Cindy's Diner gepilgert, um sich ein Souvenir zu ergattern. Die Schliessung sei «emotional» gewesen, weiss der Tagi, nicht nur für die Gäste, sondern auch für das Personal, ja selbst für den extra angereisten Marché-CEO Raoul König. Immerhin: Zwei Cindy's Diner bleiben vorläufig erhalten – auf der gegenüberliegenden Seite der A3 und an der A1 bei Deitingen.

Weitere Meldungen:

– Der Widerstand gegen den Ausbau der A1 am Grauholz auf acht Spuren wächst: Wie der Bund berichtet, gibt es Einsprachen von betroffenen Gemeinden sowie vom VCS. Für den VCS ist das Vorhaben «in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels inakzeptabel»

– Ebenfalls im Bund ist von einem «neuen Loch durch die Alpen» zu lesen, und dies «zum Spottpreis»: Weil die Hochspannungsleitungen des Grimsel ersetzt und neue unterdirdisch geführt werden müssen, könnte man das Tunnel gleich auch für eine Eisenbahnstrecke zwischen Haslital und Obergoms benutzen. Die von vielen Seiten unterstützte Idee stehe allerdings komplexen Bewilligunsverfahren gegenüber.

– Die Nachfrage nach Wohneigentum nimmt langsam ab, berichtet der Tages-Anzeiger. Dies zeige eine Auswertung von Suchabos auf verschiedenen Immobilienplattformen, die von der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner vorgenommen. Ein Grund seien die steigenden Zinsen, ein anderer die neuen Prioritäten der Schweizerinnen und Schweizer.