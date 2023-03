Wie können ärmere Menschen an zentralen Lagen leben?, fragt der ‹Tages-Anzeiger. Ausserdem in der Presse: Mario Botta im Interview, das Haus Konstruktiv im Löwenbräuareal und eine Hochhaussanierung in Bern.

«Abreissen erschweren oder Bauen erleichtern?» Wie können ärmere Menschen an zentralen Lagen leben?, fragt der ‹Tages-Anzeiger. Ausserdem in der Presse: Mario Botta im Interview, das Haus Konstruktiv im Löwenbräuareal und eine Hochhaussanierung in Bern. 20.03.2023 10:28

Wird in Zürich verdichtet oder saniert, können sich bisherige Bewohnerinnen und Bewohner die neuen Wohnungen meist nicht mehr leisten, bestätigt eine aktuelle Studie der ETH Zürich. «Sowohl Bürgerliche als auch Linke planen Vorstösse, um diese Verdrängung zu bremsen», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›: «Die einen wollen das Bauen erleichtern, die anderen das Abreissen erschweren – doch ihre Lösungsansätze widersprechen sich.» Der Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband will die Verdrängung stoppen, indem die Mietenden bei Totalsanierungen und Ersatzneubauten besseren Schutz erhalten. Als Vorbild dafür dienen die Kantone Waadt, Genf und Basel-Stadt. Gleichzeitig müsse das Weiterbauen erleichtert sowie das Abreissen erschwert werden. Der Hauseigentümerverband dagegen sieht die Verdrängung «logische Folge der vielen neuen gesetzlichen Vorgaben». Er will ärmere Menschen in den Zentren halten, indem das Aufstocken von bestehenden Häusern erleichtert wird. So liesse sich zusätzlichen Wohnraum schaffen und gleichzeitig würden die Mieten in den unteren Wohnungen günstig bleiben. Weitere Meldungen: – Am Tag vor seiner Konferenz an der ECAL in Lausanne redet der Architekt Mario Botta in ‹24heures› über die Stadt, das Alter und die Fragilität der Architektur. – «Die konkrete Kunst zieht nach Zürich-West»: Das Museum Haus Konstruktiv wird im Löwenbräuareal neu eröffnet. Die NZZ informiert. – «Hochhaussanierung in Bern»: Eine Massenkündigung im Holligenquartier sorgt für Konsternation. Die Stadtberner Pensionskasse als Besitzerin verteidigt den Schritt. Der ‹Bund› berichtet. – «350 Solarteure ausgebildet»: Die Energieakademie Toggenburg profitiert vom ungebrochenen Solar-Boom und sorgt dafür, dass die dazu nötigen Fachkräfte nicht ausgehen. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Dann geh ich los und kauf neues Zeug»: Warum wir ...