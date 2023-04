Kunst am Bau: Shirana Shahbazi ergänzt die historischen Kacheln im Treppenhaus. Fotos: Werner Huber

9000 Franken pro Quadratmeter Aus Manor wird Brannhof: Das Kaufhaus an der Bahnhofstrasse wird bald neu bezogen. Die Besitzerin Swiss Life gibt die Namen ihrer Mietparteien bekannt. Es kommen: Beratungsfirma, Kleider, Autos. 27.04.2023 09:37

Noch einmal Manor. Die markante Liegenschaft an der Bahnhofstrasse, 1912 von Julius Brann als Warenhaus eröffnet, wird zurzeit umgebaut. 2019 musste die Kaufhauskette Manor seine ertragreichste Filiale nach 35 Jahren schliessen. Die Besitzerin Swiss Life hatte ein neues Konzept im Sinn: Unter dem Namen Brannhof entstehen auf drei Geschossen Ladenflächen und darüber Büroräume. Im Oktober werden die ersten Geschäfte eröffnet, die weiteren sollen bis Dezember folgen. Rund 100 Millionen Franken lässt sich Swiss Life den Umbau des ehemaligen Manor-Gebäudes kosten. Nun kommunizierte die Besitzerin, welche Mietparteien einziehen werden. NZZ und Tages-Anzeiger berichten. Der Ankermieter unter den Läden ist die Marke Arket. Im Erdgeschoss wird das Label, das zur H&M-Gruppe gehört, seinen ersten Flagship-Store eröffnen, mit Kleidung, Haushaltsartikel und Kosmetik in nordischem Design sowie einem vegetarischen Café mit Aussenbestuhlung. Weitere Mieter sind das Café Felix aus dem Hause Teuscher, die Kosmetikmarke Lush, das Modelabel Massimo Dutti und General Motors mit Elektroautos auf zwei Etagen. Der Hauptmieter der Bürogeschosse ist das Beratungsunternehmen McKinsey, das ab Januar 2024 die Etagen drei bis fünf nutzen wird. In das zweite Obergeschoss zieht der japanische Versicherungskonzern Sompo. Der Mietzins für die Ladenflächen betrage zwischen 5000 und 9000 Franken pro Quadratmeter und Jahr, bei den Büroflächen seien es 750 bis 950 Franken. Auch über die Kunst am Haus berichten die Medien. Die farbigen Glasfenster des Schweizer Künstlers Otto Morach aus dem Jahr 1928 werden saniert und freigelegt. Dazu kommen aktuelle Werke zweier Kunstschaffender aus Zürich: Die historische Baukeramik in den Treppenhäusern ergänzt die Künstlerin Shirana Shahbazi mit neuen Zeichen und vom Künstler David Renggli stammt ein Kunstwerk aus Neonröhren an der Fassade sowie ein Gloc...