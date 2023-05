Quelle: Wikimedia Commons, Martin Abegglen

90 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr Bei Abfallproduktion und Rohstoffverbrauch gehört die Schweiz zu den Spitzenreitern in Europa, berichtet die NZZ. Mit einer Vorlage will der Nationalrat dies nun ändern. 04.05.2023 11:00

700 Kilogramm Siedlungsabfall produzieren die Schweizer*innen pro Person und Jahr. Rund die Hälfte wird wiederverwertet, die andere Hälfte landet in den Kehrrichtverbrennungsanlagen. Der meiste Abfall fällt indes beim Bauen an, beispielsweise mit 57 Millionen Tonnen Aushub- und Ausbruchmaterial pro Jahr. Eine ebenfalls beachtliche Abfallmenge entfällt auf den Rückbau von Gebäuden, Strassen und Bahntrasses. Alles in allem produziert die Schweiz rund 90 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr, Tendenz steigend. Parallel zur Abfallmenge steigt auch der Rohstoffverbrauch. 60 Millionen Tonnen Beton, Sand, Kies und Brennstoffe fliessen jedes Jahr in den Bausektor. 18 Millionen Tonnen entfallen dahinter auf Produktion und Konsum, 7 Millionen Tonnen auf die Mobilität. Obwohl die Wirtschaft Rohstoffe deutlich effizienter einsetzt als früher, steigt der Verbrauch in absoluten Zahlen. Der Material-Fussabdruck pro Person liegt laut Angaben des Bundes nach wie vor bei 17 Tonnen und damit deutlich über einem langfristig planetverträglichen Mass von 5 bis 8 Tonnen. Hier setzt nun eine Vorlage des Nationalrats an, die Kreislaufwirtschaft und den Umweltschutz stärken will, wie die NZZ heute berichtet. Mit den Zahlen liefert sie die Stichworte dazu: Teilen, Wiederverwenden, Reparieren und Wiederaufbereiten. Die Ziele der Vorlage sind von links bis rechts unbestritten, beim «wie» gingen die Meinungen in der Debatte am Mittwoch jedoch auseinander. In der Gesamtabstimmung hiess der Rat die Vorlage mit 133 zu 42 Stimmen (13 Enthaltungen) schliesslich gut. Die Vorlage geht nun in den Ständerat. Weitere Meldungen: ­– Waadt umgeht das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen: Für das Gymnasium in Échallens wurde kein Wettbewerb veranstaltet, der Kanton vergab es freihändig. Nun gehen der SIA Waadt und die Upiav vor Bundesgericht dagegen vor. Die Stimmen dazu in ‹24heures›. – ...