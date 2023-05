Das Modell des Projekts ‹Wiesgass›.

«70 Wohnungen auf 11'000 Quadratmetern» Elias Leimbacher und Cristina Rutz gewinnen den Studienauftrag für die Wohnüberbauung Grüntal in Schlatt. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. Auch in der Presse: ein Windkraftwerk fürs Dach und ‹Vintage-Ikea›. 08.05.2023 10:28

Die beiden Winterthurer Büros Elias Leimbacher Architektur und Cristina Rutz Architekten haben den Studienauftrags für die Wohnüberbauung Grüntal in der Thurgauer Gemeinde Schlatt gewonnen. Ihr Projekt ‹Wiesgass› wurde von der Jury zur Weiterbearbeitung empfohlen. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. Das Projekt umfasst zwischen 65 bis 70 Wohneinheiten und doppelt so viele Parkplätze in Tiefgaragen. Das Beurteilungsgremium befürwortet, dass viel Grünfläche bestehen bleibt – «nach Möglichkeit auch die Bäume, die bereits auf dem Grundstück stehen». Das Echo aus der Bevölkerung sei durchzogen, schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. «Verständlich», findet Gemeindepräsidentin Marianna Frei. «Denn es ist ein grosses Projekt und in der neuen Überbauung könnten bis zu 180 Personen ein neues Zuhause finden.» Das entspreche 10 Prozent der aktuellen Bevölkerung der Gemeinde. Baubeginn sei frühstens 2026.