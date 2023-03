Das geplante Bildungs- und Forschungszentrums der Universität Zürich. Fotos: Visualisierung Herzog & de Meuron

600-Millionen für HdM-Neubau an der Uni Zürich Der Zürcher Kantonsrat bewilligt den Kredit und streitet über die «Kunst am Bau». NZZ und ‹Tagi› berichten. Ausserdem in der Presse: Schweizer Zementwerke, die Büvetta Nairs und die Limmattalbahn. 28.03.2023 10:33

Der Zürcher Kantonsrat debattierte gestern über den Neubau eines Bildungs- und Forschungszentrums als Teil des Hochschulgebiets im Zentrum der Stadt. Im 7-stöckigen Bau der Architekten Herzog & de Meuron sollen ab 2029 6000 Studierende auf 66 000 Quadratmeter Geschossfläche Platz finden. «Die knapp 600 Millionen Franken wurden am Schluss mit nur gerade einer Gegenstimme gesprochen», berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. «Leidenschaftlich gestritten wurde aber über 0,5 Prozent der Bausumme, nämlich über die 2,7 Millionen Franken, die gemäss Leitlinie des Kantons für Kunst am Bau vorgesehen wären.» Fazit: Statt 2,7 werden nur rund 1,4 Millionen Franken für Kunst am Bau zur Verfügung stehen. «Noch nie hat der Kanton Zürich so viel Geld für ein Gebäude ausgegeben – und streitet sich doch über ein Detail», titelt die NZZ. Das Gebäude selbst fand im Rat Anklang. Von einem «signifikanten Bildungs- und Forschungszentrum» war laut NZZ die Rede, von einer «Ikone im Hochschulgebiet», einem «Prunkbau», der «das Gesicht Zürichs verändern» werde. Weitere Meldungen: – «Die grössten CO2-Schleudern der Schweiz»: Die Zementwerke in Siggenthal und Wildegg reduzieren ihren CO2-Ausstoss wenig bis gar nicht. Ein Klimaexperte stellt der Industrie ein schlechtes Zeugnis aus, schreibt die ‹BZ Basel›. – «Nachhaltigkeit gegen Wohnschutz»: Die Immobiliengesellschaft Allreal verkauft in Basel-Stadt Wohnblöcke. Sie würden ihren Nachhaltigkeitskriterien nicht mehr entsprechen und liessen sich nicht rentabel sanieren. Die ‹BZ Basel› berichtet. – «Durchbruch für die Büvetta-Sanierung»: Bund, Kanton und Gemeinde stehen hinter dem Sanierungsprojekt im bündnerischen Nairs, und so kann 2024 die Hangsicherung in Angriff genommen werden. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Pünktlicher als die SBB und schon 1,5 Millionen Passagiere»: Die ‹BZ Basel›...