Produzierte 100 Millionen Franken Mehrkosten: das Biozentrum der Universität Basel. Fotos: Indlekoferw via Wikimedia Commons

«25 Millionen zum Fenster rausgeworfen» Der Basler Regierungsrat nimmt in der BaZ Stellung zum «Baudebakel» um das Biozentrum. Ausserdem in der Presse: Tödliche Unfälle auf Westschweizer Baustellen und eine verbotene Solaranlage. 27.10.2022 11:04

Die Regierungsmitglieder Tanja Soland (SP) und Conradin Cramer (LDP) reden heute mit der ‹Basler Zeitung› über Mehrkosten, Kommunikation und Baustopp rund um den Bau des neuen Biozentrums der Universität Basel und gestehen Versäumnisse ein – «eigene und solche der Vorgängerregierung». «Wir sind in der Pflicht, aufzuzeigen, was wir für diese rund 100 Millionen Franken Mehrkosten bekommen haben. Was mit diesem Geld passiert ist. Der grösste Teil wurde für Sachen ausgegeben, die es brauchte und die den Wert des Gebäudes auf rund 400 Millionen Franken gesteigert haben. 25 bis 30 Millionen hat man aber wirklich – nun ja – zum Fenster rausgeworfen. Dieser Teil ergibt sich beispielsweise aus Bauschäden und Verzögerungen. Das hätte nicht passieren dürfen», sagt Tanja Soland. Ihr Kollege Conradin Cramer hält fest: «Ich glaube, es ist auch wichtig, zu betonen, was für ein tolles Gebäude am Schluss für die Uni, die Forschenden und Studierenden entstanden ist. Das Biozentrum steht nun, es funktioniert und ist beliebt.» Weitere Meldungen: – «Der Zeitdruck ist der tödliche Feind des Kranführers»: zwei Unfälle innerhalb weniger Tage haben die Westschweizer Baubranche aufgerüttelt. In ‹24heures› nehmen Experten Stellung. – «Vermieter verbietet Solaranlage auf Balkon»: Um sich für einen möglichen Blackout im Winter zu rüsten, will ein Mieter in Neftenbach Panels zur Stromerzeugung auf seinem Balkon anbringen. Doch der Vermieter untersagt es ihm. Kein Einzelfall, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – Der amerikanische Szenograf Bob Wilson kehr mit 80 Jahren ins Lausanner Museum Mudac zurück und kuratiert in der Ausstellung ‹A Chair and You› die Stuhl-Kollektion des Genfers Thierry Barbier-Mueller. ‹24heures› berichtet. – «Einheitslohn und Hierarchie – geht das zusammen?»: Im Monatgespräch mit der WOZ redet der ehemalige Chefredaktor ...