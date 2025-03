Das Zwicky Süd der Genossenschaft Kraftwerk1.

Redaktion Hochparterre 17.03.2025 11:46

Das «Zwicky» zwickt Eine Zwicky-Erbin klagt wegen möglicher Verstösse gegen das Baurecht im Rahmen des Transformationsprojekts in Dübendorf. 17.03.2025 11:46

Die NZZ berichtet, dass Christa Zwicky, Erbin des ehemaligen Industrieareals in Wallisellen und Dübendorf, bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland eine Strafanzeige eingereicht hat. Sie vermutet Verstösse gegen Bauvorschriften und kritisiert, dass die Neubauten zu nahe an der SBB-Linie stehen und Lärmschutzvorgaben nicht eingehalten wurden. Zudem seien Hochwassergefahren nicht ausreichend berücksichtigt worden. Der Gestaltungsplan erlaube zudem in der Industriezone einen zu hohen Wohnanteil. Die Stadt Dübendorf sowie ihre Geschwister weisen die Vorwürfe zurück und betonen, dass alle Bauprojekte rechtskonform bewilligt wurden. Zwicky bemängelt jedoch mangelnde Transparenz der Behörden und zweifelt an der Rechtmässigkeit der Umnutzung. Der Fall wirft grundsätzliche Fragen zur Planung von Grossprojekten mittels Sondernutzungsplanung auf. Die Staatsanwaltschaft prüft die eingereichten Verdachtsmomente....