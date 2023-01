Errol Doguoglu wird neuer Kantonsbaumeister St. Gallen. In seiner Heimatstadt St.Gallen wird er sich mit mehreren Grossprojekten zu befassen haben, die das Stadtbild markant verändern werden.

René Hornung 30.01.2023 15:30

Der Architekt Erol Doguoglu wechselt vom Thurgauer ins St. Galler Hochbauamt und übernimmt die Nachfolge des im Dezember 2022 von einer Woche auf die andere zurückgetretenen Michael Fischer. Fischer kam von Herzog & de Meuron nach St. Gallen, war aber nur zwei Jahre im Amt. Weil über seinen abrupten Abgang Stillschweigen vereinbart ist, weiss die Öffentlichkeit nur, dass interne Gründe und unterschiedliche Auffassungen zur Amtsführung Grund dafür waren. Nun folgt ihm auf Anfang Mai Erol Doguoglu. Er war als Partner eines Architekturbüros in der Stadt St. Gallen und von 2009 bis 2015 St. Galler Stadtbaumeister. Dann folgte seine Wahl zum Thurgauer Kantonsbaumeister. Die letzten fertiggestellten grossen Projekte im Thurgau waren der Ergänzungsbau der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen und die Bauten der Kantonsschule Romanshorn. In seiner Heimatstadt St. Gallen wird sich Erol Doguoglu mit mehreren kantonalen Grossprojekten zu befassen haben, die das Stadtbild an ihrem jeweiligen Standort markant verändern werden: mit dem Campus-Neubau der Universität und der Bibliothek am Marktplatz. Auch die Sanierung der Gewerblichen Berufsschule ist bereits aufgegleist und der Neubau des Staatsarchivs steht ebenfalls an. Mittelfristig muss der Kanton entscheiden, was auf den beiden grossen innerstädtischen Brachen, dem Bahnhof Nord und dem Güterbahnhof, geschehen soll – alles Themen, die Erol Doguoglu als St. Galler bestens kennt. Daneben gibt es zahlreiche laufende und geplante Bauprojekte im ganzen Kanton, darunter die Baustelle für das Klanghaus Toggenburg oder die Projekte für die Kantonsschulen Wattwil und Sargans und das Gefängnis in Altstätten. Bei den grossen Baustellen in der Stadt St. Gallen ist jeweils auch das städtische Hochbauamt beteiligt. Dort trifft der neue Kantonsbaumeister auf einen Bekannten aus Frauenfeld: Auch der neue St. Galler Stadtbaumeist...