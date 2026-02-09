Was wie ein normales Wohnhaus wirkt, ist oft nur kurzzeitig vermietet. Fotos: Luc Kummer

Henriette Lutz 09.02.2026 14:05

Zuhause als Business Bei Spaziergängen diskutiert der Zürcher Kreis 3 darüber, was es braucht, um ein Quartier zurückzuerobern. Die Aktion «Reclaim Wiedikon» macht die Umnutzung von Wohnungen in Business-Apartments sichtbar. 09.02.2026 14:05

Den Häusern im Zürcher Stadtquartier Wiedikon ist nicht anzusehen, wer hier wohnt oder wer hier eben nicht mehr wohnt. Manchmal finden sich subtile Hinweise darauf, dass es sich nicht um normale Wohnungen handelt: Viele Briefkästen, Schlüsselboxen in der Nähe der Eingangstür oder ein Türschliesser mit Zahlenschloss. Einige der Gebäude wurden erst vor Kurzem saniert. Andere warten auf ihren Abriss. Wohnen auf Zeit Ein rund zweistündiger Spaziergang durch den Zürcher Kreis 3 führt an vielen solcher Business-Apartments vorbei. In ganz Wiedikon gibt es aktuellen Zahlen der Stadt Zürich zufolge bereits 800 Business-Apartments. Die Anzahl dieser Studio-Wohnungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Und das obwohl der Gemeinderat bereits 2021 beschlossen hatte, solche Formen der Umnutzung von Wohnraum zu verbieten. Der Beschluss wird jedoch bis heute nicht umgesetzt – unter anderem, da der Fall vor dem Bundesgericht hängig ist. Business-Apartments sind möblierte Wohnungen in Wohnquartieren, die von professionellen Anbieter*innen für kurze oder längere Aufenthalte vermietet werden. Meist handelt es sich dabei um Ein-Zimmer-Apartments. Um dieses Angebot zu schaffen, zerstückeln Investor*innen bestehende grössere Wohneinheiten. Oft waren es zuvor Familienwohnungen. Auf diese Weise entziehen Business-Apartments den Quartieren günstigen Wohnraum. Zudem verändern sie so auch die soziale Durchmischung und das Miteinander bestehender Nachbarschaften. Wer nur auf Zeit wohnt, bringt sich wenig in das Quartiersleben ein. Und ältere Menschen oder Familien wohnen schon per Definition nicht in Business-Apartments. ###Media_2### Das Geschäftsmodell Die Website von «Reclaim Wiedikon» deckt auf, in welchen Häusern Business-Apartments vermietet werden. Hinter der Initiative stecken Anwohner*innen, Aktivist*innen und die Alternative Liste Zürich. Auch die veranschlagt...