Regula Iseli, Daniel Kurz, Christina Schumacher, Tamino Kuny und Philippe Koch an der Buchvernissage Fotos: Gabriela Projer

Zürich und die Ära Koch Zürich lebenswert umbauen – 130 Personen kamen an die Buchvernissage. Ursula Koch hat die Stadt verändert und wir lernen: Ein Weitermachen wie bis anhin war damals und ist heute nicht zukunftsfähig. 19.11.2025 00:00

Welche Stadt wollen wir, wer plant sie und wem gehört sie? Antworten suchen wir heute noch – im Grossen wie im Detail. Die Fragen beschäftigten auch Ursula Koch, die von 1986 bis 1998 für die SP im Stadtrat von Zürich sass. An der Vernissage des Buchs «Zürich lebenswert umbauen», in dem es um die Ära Ursula Koch geht, sprach Mitautorin Regula Iseli am Montag von einer prägender Zeit. Jugendunruhen, besetzte Häuser, illegale Bars, Drogenszene – bewegte Jahre, die aber auch eine Reaktion auf eine Stagnation waren. Zürich war eine der «A-Städte», wo nur noch Arme, Alte und Arbeitslose wohnen blieben, so die Stimmung. Was wir uns zurzeit fast nicht mehr vorstellen können: Es gab eine «Stadtflucht». Wer es sich leisten konnte, zog in die Agglomeration. Unbestritten ist heute, dass Ursula Koch als Vorsteherin des Baudepartements den Wandel der Stadt prägte. Aber wie machte sie das? Das Buch soll die Geschichte ohne Klischees erzählen, so Iseli. Die umstrittene, aber mit jeweils Bestresultaten wiedergewählte Stadträtin, führte Planungsinstrumente ein, die heute selbstverständlich sind. Ganz bestimmt war sie keine «Bauverhinderin», wie sie Bürgerliche oft darstellten und ihr dabei das berühmte Zitat «Die Stadt ist gebaut» angehängten. Im neuen Buch können wir das vollständige Zitat im Original nachlesen. Vor der SIA-Hauptversammlung von 1988 sagte sie wörtlich: «Die Stadt ist gebaut. Sie muss nicht neu- sondern umgebaut werden. Umgebaut zu einem lebenswerteren Zürich, mit hohen urbanen Qualitäten.» Der Kern des Streits sieht der Historiker Daniel Kurz in den ehemaligen Industriearealen. An der Vernissage sagte er in seiner Reaktion auf das Buch, Koch habe erkannt, dass man diese grossen Areal nicht als Parzelle behandeln müsse, sondern als Quartiere. Bürgerliche hätten das nicht verstehen können und sahen die kooperativen Planungen als einen Ei...