Für die Verwaltung gilt das Netto Null-Ziel bereits bis 2035, für die gesamte Stadt bis 2040. Was die Planungs- und Baubereich zur eingeschlagenen Richtung beitragen kann und soll, wird an drei Abenden auf Einladung des Hochbaudepartements diskutiert. Am 8. Juni geht es um die Aufgaben der Stadt in Politik und Verwaltung, am 22. Juni um Netto Null in der Stadt- und Raumplanung und am 29. Juni konkreter um das Bauen.