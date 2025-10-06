Zürcher Stadtentwicklung: asaz fordert ein Moratorium Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Architektur+Städtebau (asaz) hat einen öffentlichen Aufruf publiziert. Sie fordert ein Moratorium, um eine umfassende stadträumliche Vision zu entwerfen. 06.10.2025 15:50

«Seit Anfang des 21. Jahrhunderts findet in der grössten und reichsten Stadt der Schweiz keine ganzheitliche Stadtplanung statt», befindet die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Architektur+Städtebau (asaz). Es sei höchste Zeit, dass die Stadt Zürich entsprechend weitsichtige Rahmenbedingungen setze. Die Arbeitsgruppe asaz hat deshalb einen öffentlichen Aufruf inklusive Beilagen publiziert, der ein Moratorium in der Stadtentwicklung fordert: «Die asaz ruft dazu auf, vor weiteren Einzelbeschlüssen einen politischen, zeitlich befristeten Aufschub zu beschliessen. Dieses Moratorium soll genutzt werden, Leitlinien zur räumlichen Stadtentwicklung für die kommenden 25 Jahre zu erarbeiten, und zwar ohne aktuelle Bauvorhaben zu verhindern. Dies eröffnet die Chance, bisher verborgene, kreative Potenziale in der Stadtplanung zu erkennen und nutzbar zu machen. In Zukunft geht es in erster Linie um hochstehende Lebensqualität für die Menschen in der Stadt Zürich.» Wie dem Material in den Beilagen zu entnehmen ist, geht es der asaz schwergewichtig um die Frage des Hochhauses : «Nebst realisierten oder beschlossenen Einzelbauvorhaben ist in der Stadtverwaltung gegenwärtig eine routinemässige Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung (BZO) sowie in der politischen Diskussion eine Revision der Hochhausrichtlinien im Gange», heisst es im Aufruf. «Auch diese Einzelmassnahmen sind wieder nur Stückwerk und auf rasche Effekte ausgerichtet. Sie würden, so sie denn einmal in Kraft treten, das Stadtbild und die raumbezogene Stadtentwicklung für die nächsten Jahrzehnte unwiederbringlich(!) einseitig vorbestimmen - obwohl man es eigentlich besser weiss!»...