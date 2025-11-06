Bitte gehen Sie am 30. November abstimmen!

Stefan Kurath 06.11.2025 16:38

Zürcher Planungs-Kakophonie Stefan Kurath kommentiert den Pro/Contra-Beitrag zum Gestaltungsplan Seebahn-Höfe in Zürich. Damit möchte der Architekt, Urbanist und Professor an der ZHAW dem Aktivismus Realismus hinzuzufügen. 06.11.2025 16:38

Planung ist ein Prozess. Architekturwettbewerb, es jubeln die Architekt:innen. Kooperation, Mitwirkung, Gemeinschaft, Genossenschaft, es jauchzen die Soziolog:innen. Baukollegium, Ämtermarathon es frohlockt die Verwaltung. Einsprache, Verwaltungsgericht es freuen sich Jurist:innen. Schliesslich bewilligt die Politik. Qualifizierte, elaborierte, etablierte Prozesse. Oh Planungswunderland Schweiz. Der Preis für Qualität ist Zeit. Tägliche Verhandlungen. Täglich Abwägen. Täglich Ringen. Täglich Allianzen bilden. Zehn Jahre lang. Hundertschaften an intelligenten und achtsamen Menschen. Aber wie’s so ist, es kehrt der Wind. «Abrissverbot.» Widerstand und Opposition. Aus Prinzip. Juhui. Alle aus dem Busch geklopft. Abrissverbot. Weil grad en vogue. «Die Planung ist aus der Zeit gefallen!» Wer sich ein wenig in der Planung auskennt, weiss wieviel Zeit Veränderung braucht. «Architecture is an inadequate way to operate on the World. Architecture is to slow.» Auch Koolhaas liegt nicht ganz richtig. Wir denken nur zu kurz. Planung fällt nicht aus der Zeit. Sie braucht Zeit. Was vor zehn Jahren auf der Höhe der Zeit war, findet nun Umsetzung. Was heute auf der Höhe der Zeit ist, findet in zehn Jahren Umsetzung. «Egal. Widerstand!» Denken wir daran, wer davon betroffen ist. Die Genossenschaften. Ihre Vertreter:innen, die mit dem hart erarbeiteten Geld ihrer Mitglieder:innen das Beste wollen. Preisgünstiges Wohnen an zentraler Lage. Sie wollen das Beste. Und das an bester Lage. An der richtigen Lage. Keine Spekulation. Keine Abzocke. Keine unsinnigen Infrastrukturprojekte. Keine Neubauten irgendwo in der Pampa. Kein Abriss für Luxusbauten. Dafür gar autofrei. Selbst ...