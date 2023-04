Die meisten Menschen in der Schweiz wohnen nicht alleine.

24.04.2023

Viel ist von der steigenden Anzahl Singlehaushalte zu lesen. Ihr Anteil an der Gesamtmenge der Haushalte hat zugenommen. Liegt das alles an der gesellschaftlichen Individualisierung? Wie in einem früheren Online-Artikel zur durchschnittlichen Wohnfläche pro Person zu lesen war, liegt ein Grund auch im demographischen Wandel. Individualisierung heisst also häufig Verwitwung, aber natürlich nicht immer. Heute haben alleinstehende Personen jeden Alters zumeist die Möglichkeit, selbst eine Wohnung zu bewohnen und müssen nicht in prekären Verhältnissen zur Untermiete oder in einem schlechten Mansardenzimmer wohnen, was an sich zu begrüssen ist. ###Media_2### Doch wie viele Leute wohnen denn alleine? Zu unterscheiden ist hier zwischen der Anzahl Haushalte und der Anzahl Menschen. Viele häufig zitierte Statistiken operieren mit der Anzahl Haushalte. So sehen die Zahlen dramatisch aus. Der Anteil der Singlehaushalte, also der Wohnungen, in denen nur eine Person lebt, beträgt 37,8 Prozent! Betrachtet man aber die Anzahl Menschen bzw. den Anteil der Bevölkerung, der tatsächlich alleine lebt, ist die Lage weniger dramatisch. Über 80 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz teilen sich ihre Wohnung nämlich mit mindestens einer anderen Person. Die weitaus häufigste Wohnform in der Schweiz ist der Mehrpersonenhaushalt. Ein grosser Teil davon sind Paarhaushalte (29,5 Prozent), und mehr als die Hälfte aller Menschen wohnen in Haushalten mit drei oder mehr Personen – vor allem Familien, aber auch Wohngemeinschaften und Kollektivhaushalte wie Alterszentren (insgesamt 53,3 Prozent). ###Media_1### Die meisten Leute wohnen also nicht allein. Das ist aus verschiedenen Gründen interessant. So hat dies etwa Folgen für die Wohnortswahl. Wer alleine wohnt, kann mehr oder weniger unabhängig alleine entscheiden,...