Die Architektur, die einem dichteren Neubau weichen soll

Wohnen im Ungewissen Der Dokumentarfilm ‹Brunaupark› von Felix Hergert und Dominik Zietlow ist ein differenziertes und aufrüttelndes Porträt einer Siedlung und ihrer wehrhaften Bewohnerinnen. 11.09.2024 14:00

Wenn Baugespanne dort auftauchen, wo man daheim ist, verheissen sie selten Gutes. Was die im Wind schwankenden Stangen genau zu bedeuten haben – ob sie einen Anbau oder doch eher einen Abriss anzeigen –, darüber rätseln zu Beginn des Films ‹Brunaupark› die Kinder der gleichnamigen Zürcher Wohnüberbauung. Ihnen, die in den mäandrierenden Sichtbetonbauten der späten 1970er-Jahre mit ihrem Hang zum 45-Grad-Winkel gross geworden sind, erscheint es auch seltsam, dass alle abgesteckten Bauten viereckig sein sollen. Kann das wirklich sein? Dieselbe Frage stellen sich auch die zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohner des Brunauparks, als sie 2018 das Kündigungsschreiben in der Hand halten. Die Eigentümerin des Brunauparks – die Pensionskasse der Credit Suisse – möchte das Areal besser ausnutzen. Möglich sei dies nur über Abriss und Neubau, so erfahren die teils langjährigen Mieter. Ein Familienvater rechnet resigniert vor: «Ein Zimmer weniger, 1000 Franken mehr.» Sein Teenagersohn findet das Neubauprojekt derweil ganz gelungen – warum immer am Alten festhalten? ###Media_2### ###Media_3### ###Media_1### Mit ‹Brunaupark› gelingt den jungen Filmemachern Felix Hergert und Dominik Zietlow ein differenziertes, gleichwohl bewegendes, ja, aufrüttelndes Porträt einer Siedlung und seinerwehrhaften Bewohnerinnen. Wir werden nicht nur Zeugen eines ursprünglich funktionierenden Mikrokosmos, sondern beobachten auch seine einsetzende Auflösung. Während sich seitens der Mieterschaft Widerstand formiert, Petitionen formuliert und Rekurse eingereicht werden, räumt Wirt Ciccio nach fast drei Jahrzehnten sein Ristorante. Wohnung um Wohnung leert sich, und eine findige Immobilienbewirtschafterin quartiert junge Expats und Studierende in den einzelnen Zimmern ein. Es sind Geschichten von sich verwandelnden Heimaten – dabei geht es denen, die nicht wegwollen, vielleicht gar ni...