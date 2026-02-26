Das Fachpodium zum Stadtraum HB Fotos: Tiefbauamt Zürich

Das Weissbuch zum Stadtraum HB Zürich legt die Strategie für einen langen und zukunftsweisenden Eingriff am offenen Herzen der Stadt Zürich vor. Das Video zum Podium ist jetzt öffentlich.

Was kann Städtebau heute? Die Ausgangsfrage beim Fachpodium am 29. November 2025 zum Weissbuch Stadtraum HB befasst sich mit dem State of the Art der Stadtplanung. Bei komplexen Aufgaben geht es um massgeschneiderte, über längere Zeiträume angepasste Lösungen. Am 8. Dezember diskutierte ein politisches Podium über die Strategie. Und am 26. Februar widmet sich der BSA Zürich anhand der Bahnhofsumgebuns-Planungen der Frage, wie Städtebau am Wasser funktioniert.

Die Videos zur Fachveranstaltung vom 29. November sind seit Montag online und hier zu sehen: Teil 1, Teil 2