Wie plant man einen Bahnhof um?
Das Weissbuch zum Stadtraum HB Zürich legt die Strategie für einen langen und zukunftsweisenden Eingriff am offenen Herzen der Stadt Zürich vor. Das Video zum Podium ist jetzt öffentlich.
Was kann Städtebau heute? Die Ausgangsfrage beim Fachpodium am 29. November 2025 zum Weissbuch Stadtraum HB befasst sich mit dem State of the Art der Stadtplanung. Bei komplexen Aufgaben geht es um massgeschneiderte, über längere Zeiträume angepasste Lösungen. Am 8. Dezember diskutierte ein politisches Podium über die Strategie. Und am 26. Februar widmet sich der BSA Zürich anhand der Bahnhofsumgebuns-Planungen der Frage, wie Städtebau am Wasser funktioniert.
Die Videos zur Fachveranstaltung vom 29. November sind seit Montag online und hier zu sehen: Teil 1, Teil 2
BSA Februar-Salon: HB Zürich 2050 – Potentiale für eine Stadt am Wasser
Maison Shift, Zeughausstrasse 56, Zürich, (Kasernenareal / Aufgang Aussentreppe, 1.OG), 17:30.
kurzer Rückblick Daniel Bosshard, BSA ZAGG; Inputvorträge: Rupert Wimmer, Lukas Schweingruber
Podiumsdiskussion mit Lisa Ehrensperger, Expertin Testplanung (Frei & Ehrensperger Architekten GmbH); Regula Lüscher, Expertin mit Blick von aussen (Die Stadtmacherin); Lukas Schweingruber, Testplanung Stufe 1+2, Synthese (Studio Vulkan); Rupert Wimmer, Prozessbegleitung Testplanung Stufe 1+2, Synthese, Weissbuch (TAZ); Moderation: Marcel Bächtiger, Architekturhistoriker
‹Aufbruch in den Stadtraum Hauptbahnhof 2050›, Begleitveranstaltungen zur Ausstellung im ZAZ
Fachveranstaltung, 29. November 2025
Podium: Eva Heinen, ETH Zürich; Christina Schuhmacher, FHNW; Lukas Schweingruber, Studio Vulkan; Han van de Wetering, Atelier CORSO GmbH; Daniel Bosshard, Bosshard Vaquer Architekten; Christine Bächtiger, Umwelt- und Gesundheitsschutz, Stadt Zürich; Ulrike Huwer, Dienstabteilung Verkehr, Stadt Zürich; Rupert Wimmer, Tiefbauamt, Stadt Zürich; Moderation: Maarit Ströbele, Hochparterre
Podium, 8. Dezember 2026
Podium: Oliver Schulze, Schulze+Grassov, Stadtplaner; Wolfram Kägi, BSS Volkswirtschaftliche Beratung; Simone Brander, Stadträtin, Vorsteherin Tiefbau- und Entsorgungsdepartement; Michael Schmid, Gemeinderat AL; Stephan Iten, Gemeinderat SVP; Milan Prenosil, City Vereinigung Zürich, Moderation: Christine Duttweiler