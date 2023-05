Am Freitag, 12. Mai 2023 erkundet der Verein Metropole Schweiz die Agglomeration im Tessin, und zwar in Claro bei Bellinzona. Der Rundgang führt durch verschiedene Quartiere vom Talboden hinauf bis auf den Hang.

Bellinzona ist gewachsen, nicht nur das Siedlungsgebiet, sondern durch Fusionen auch die Gemeinde. Wir fragen, wie sich eine solche neue Stadtregion planen und organisieren lässt, zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindebehörden, Stadtverwaltung und Wirtschaft. Welche Herausforderungen kommen auf? Wie geht eine ehemals kleine Gemeinde wie Claro damit um, plötzlich Teil einer grösseren Stadt zu sein? Was heisst das für das Gewerbe, die öffentlichen Räume, für das alte Dorfzentrum? Welchen Umgang pflegt man mit den Grünflächen in der Agglomeration? Wir lassen uns von lokalen Expertinnen und Experten führen und diskutieren gemeinsam weiter, unterwegs und später am Podium.