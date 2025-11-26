Blick von der Wiese auf die Klybeckmatte. Bild: F. Bolognese / Diener&Diener Architekten

Wie das Klybeck-Areal wächst Heute wurde in Basel das Richtprojekt ‹klybeckplus› vorgestellt. Es zeigt, wie auf dem Areal zwischen Rhein und Wiese Wohnen, Arbeit und zwei neue Parks Platz finden sollen. 26.11.2025 16:10

‹Klybeckplus› heisst das Richtprojekt, das den Weg für die Entwicklung des Klybeck-Areals weist. Das «Plus» steht für Wohnraum für 8'500 Menschen (ein Drittel davon gemeinnützig in Kostenmiete), 7'500 Arbeitsplätze, zwei neue Parkanlagen sowie weitere Begrünung im Quartier. Das Richtprojekt, das die Planungspartner Kanton Basel‑Stadt, Swiss Life und Rhystadt am Mittwoch vorstellen, konkretisiert nun die Planung der Freiräume, der Mobilität und den Umgang mit bestehenden und neuen Gebäuden. Es bildet die Grundlage für die kommende Nutzungsplanung. Mit knapp 30 Hektaren ist das Klybeck-Areal das grösste Transformationsareal in Basel. Es soll künftig besser mit den angrenzenden Quartieren vernetzt werden. Der Richtplan sieht für das gesamte Areal mehr als fünfzig Gebäude vor; rund ein Drittel davon sind Bestandesbauten, heisst es in der Mitteilung zum Projekt. ###Media_2### In der Esplanade nördlich der Dreirosenbrücke wird gegenüber dem Leitbild auf fünf Neubauten verzichtet und ein zusätzliches Bestandesgebäude erhalten. In der Nachbarschaft Klybeckplatz‑Süd sind nur noch zwei statt vier Neubauten vorgesehen. Auch der markante Bau K‑90 am Klybeckplatz soll nach aktuellem Planungsstand trotz Gebäudebelastungen erhalten bleiben. Zahlreiche Bauten entlang der Mauerstrasse können jedoch entgegen dem Leitbild nicht erhalten werden. Der Klybeckplatz bildet mit seiner zentralen Lage und den flankierenden neuen Hochhäusern ein neues Zentrum für Basels Norden. Das höchste Gebäude soll 120 Meter messen. Am Rhein sowie an der Wiese sollen zwei neue Parkanlagen entstehen. Darüber hinaus soll der Baumbestand, wo möglich, erhalten oder ersetzt und erweitert werden. Gegen die stauende Hitze im Sommer sollen Flächen entsiegelt und Fassaden begrünt werden. Das Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel‑Stadt beginnt nun mit der Ausarbeitung...