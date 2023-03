Lange genutzte Wohnflächen sind verhältnismässig günstig Fotos: Maarit Ströbele

Wer verbraucht Wohnfläche? Es herrscht Wohnungsknappheit. Gründe dafür gibt es einige. Ein Blick auf frei verfügbare Daten zeigt: Wohnfläche und Alter hängen zusammen! Was heisst das aber für die aktuelle Debatte? 10.03.2023 11:38

Viel wird momentan über die Wohnungsknappheit berichtet. Gründe werden auch viele angeführt, von steigenden Immobilienpreisen, zu wenig Bautätigkeit bis hin zu Zuwanderung und zunehmenden Komfortbedürfnissen nach mehr Wohnfläche. Hier steht ein Elefäntchen im Raum, dass das Bundesamt für Statistik mit Wüest Partner aufgearbeitet hat und eher wenig in die Debatte einfliesst: ###Media_2### Der Löwenanteil des grossen Wohnflächenverbrauchs liegt bei Personen über 55, und diese stellen auch den Grossteil der Einpersonenhaushalte! Personen über 75 belegen sogar 46 Prozent mehr Fläche als solche zwischen 30 und 54. Beim oft beklagten hohen Wohnflächenverbrauch geht es also statistisch gesehen weniger um die coolen jungen reichen Singles mit den übergrossen Loftwohnungen, sondern um ganz normale ältere Leute: Fast alle kennen jemanden in einer "zu grossen" aber günstigen Wohnung oder sind selbst in der Situation. Jüngere Alleinstehende und Familien fallen hier weniger ins Gewicht, bzw. bewohnen zumeist unterdurchschnittlich viel Raum. Die Wohnflächenoptimierung vor allem im genossenschaftlichen Familienwohnungsbau der letzten Jahre setzt hier also womöglich am falschen Hebel an: Es soll doch eigentlich weniger darum gehen, diejenigen, die ohnehin schon weniger Quadratmeter pro Person belegen, zusätzlich zu beschränken. Ökonomische Fehlanreize und fehlende Lösungen Gefragt sind Rezepte, wie der bestehende Wohnraum besser verteilt werden kann, zum besseren Wohnen für alle. Das ist beim heutigen Wohnungsmarkt vor allem auch eine ökonomische Frage: Warum kommt es zum aktuellen Ungleichgewicht in der Wohnraumverteilung? Der wichtigste Grund ist wohl der, dass selbstbewohntes Wohneigentum, das vor Jahren erworben wurde oder eine Mietwohnung, in der man schon 40 Jahre wohnt beträchtlich günstiger sind als Neumieten bzw. di...