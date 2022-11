Corona-Memories Fotos: Tamara Janes

Beatrice Aebi, Gabriela Barman Krämer, Nadine Heller, Tom Steiner, Rahel Marti 12.11.2022 16:35

Was wir tun können – Ce que nous pouvons faire – Cosa possiamo fare Die pandemiebedingten Erfahrungen mit und im urbanem Raum lassen sich auch für die Zukunft nutzen. Fünf Handlungsempfehlungen von ZORA und Hochparterre. 12.11.2022 16:35

Les expériences faites pendant la pandémie avec et dans l’espace urbain peuvent aussi être utilisées à l’avenir. Cinq recommandations de ZORA et Hochparterre. Le esperienze fatte durante la pandemia con e nello spazio urbano possono essere utili anche per il futuro. Cinque proposte d’intervento di ZORA e Hochparterre. ###Media_2### 1 Das wachsende Interesse am öffentlichen Raum nutzen und eine bessere Qualität durchsetzen. Exploiter l’intérêt grandissant pour l’espace public et exiger une meilleure qualité. Sfruttare il crescente interesse per lo spazio pubblico e migliorarne la qualità. Sollte noch ein Beleg dafür gefehlt haben, wie bedeutend öffentliche Räume für das Wohl der Menschen sind die Pandemie hat ihn geliefert. Corona hat enthüllt, welche Qualitäten zählen: Zugänglichkeit, Nutzbarkeit, Vielseitigkeit. Verbreiten wir diese Erkenntnis. Setzen wir uns in Städten und Gemeinden für einladende Aussenräume aller Art ein. Denn die Menschen sind oft und gerne draussen, und je mehr ihre vielfältigen Bedürfnisse durch öffentliche Räume erfüllt werden, desto besser ist die Lebensqualität. S’il fallait encore une preuve de l’importance de l’espace public pour le bien-être des personnes, la pandémie nous l’a apportée. Le coronavirus a mis en avant les qualités requises: accessibilité, utilité, polyvalence. Diffusons ces connaissances. Engageons-nous dans les villes et communes pour des espaces extérieurs accueillants. Les gens sont souvent et volontiers dehors; plus leurs besoins variés seront satisfaits par les espaces publics, meilleure sera leur qualité de vie. Se ce ne fosse stato ancora bisogno, la pandemia ci ha fornito l’ennesima prova di quanto lo spazio pubblico sia importante per il benessere delle persone. Il coronavirus ha messo in luce i valori che contano davvero: l’accessibilità, l’utilizzo, la versat...