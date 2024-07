Rund 75 Prozent der Stadt Zürich sind im ISOS verzeichnet. Chance oder Schikane? Fotos: Amt für Städtebau

Vorsicht mit dem ISOS Bei der Anwendung des ISOS in der Stadt Zürich ist der Wurm drin. Es drohe eine Baubewilligungsblockade, sagt die Stadt. Doch deswegen das ISOS als Instrument in Frage zu stellen, ist heikel. 04.07.2024 09:05

An der Medienkonferenz der Stadt Zürich von letzter Woche klang es dramatisch. So könne es mit den Planungsverfahren nicht weitergehen, betonten die Stadträte Andre Odermatt und Filippo Leutenegger. Es drohe eine Baubewilligungsblockade. Die Stadt fordert von Bund und Kanton eine Anpassung bei der sogenannten Direktanwendung des ISOS: «Diese soll nun noch dann erfolgen, wenn ein materieller Zusammenhang zwischen dem ISOS-Inventar und weiteren Bundesaufgaben besteht, etwa beim Bau von Mobilfunkantennen, die im Ortsbild sichtbar sind», fordert das Hochbaudepartement. Worum geht es genau? 2016 wurden rund drei Viertel des Stadtzürcher Gebiets in das ISOS aufgenommen. Diese Angabe ist jedoch zu differenzieren, denn denkmalpflegerisch relevant, sprich im ISOS-A-Gebiet, sind 11 Prozent der Stadtfläche. Zürich hat in der Vergangenheit also eine Baukultur gepflegt, die zu schützenswerten Ortsbildern führt. Zudem wirkt das ISOS qualitätssichernd in die Zukunft, indem seine Schutzanleitungen in der Regel die Weiterentwicklung dieser hohen Baukultur unterstützen. Diese Anleitungen werden in der Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt und damit zur Grundlage der weiteren baulichen Entwicklung. Das sind übliche, erprobte Prozesse. Verankert ist das ISOS im Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG). Dieses verlangt die direkte Interessensabwägung, wenn ein Baugesuch in einem ISOS-Gebiet eine oder mehrere weitere Bundesaufgaben tangiert. Dann müssen die Folgen eines Bauprojekts auf das ISOS «direkt» geprüft werden, also von der kantonalen Denkmalpflege und allenfalls von der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission – obwohl die kommunale und kantonale Raumplanung die ISOS-Bestimmungen indirekt bereits berücksichtigt. Zu den weiteren Bundesaufgaben zählen etwa der Grundwasserschutz, aber auch Photovoltaik-Anlagen, Schutzräume oder eben Mobilfunkantennen. Offenbar ...