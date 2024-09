Auf dem Baselink-Areal in Allschwil wird viel Engagement in ein zeitgemässes Arbeitsquartier gesteckt – nur die geeignete Erschliessung lässt noch auf sich warten.

Martina Schretzenmayr* 23.09.2024 08:00

Lunchtime im Gewerbegebiet. Vom Parkdeck einer Sammelgarage ist lautes Anfeuern zu hören. Kurz darauf tauchen vor der Garage vier Männer mit Turnmatten unter dem Arm auf und verschwinden wieder im Gebäude eines Technologieunternehmens. Offensichtlich war die Gruppe im Lunch-Workout. Die unerwartete Begegnung im Gewerbegebiet Bachgraben in Allschwil zeigt: Die Arbeitswelt wandelt sich, und mit ihr verändern sich die Orte, an denen gearbeitet wird. Das 40 Hektar grosse Areal, das direkt an der Grenze zu Frankreich liegt und sich zwischen Basel-Stadt und dem historischen Zentrum des Vororts Allschwil aufspannt, ist nicht irgendein Gewerbegebiet, sondern eins von kantonaler Bedeutung. Wo solche Industrie- und Gewerbeschwerpunkte entstehen sollen, definiert der Baselbieter Richtplan. Aber das Wie der neuen Arbeitswelt zeigt sich erst in der Umsetzung. «Wichtig war der Mut der beiden Basel und des Juras, sich gemeinsam für den Standort eines ‹Switzerland Innovation Park› zu bewerben.» Thomas Waltert, Kantonsplaner Basel-Landschaft Am deutlichsten zeichnet sich diese Umsetzung im Bachgrabengebiet auf dem acht Hektar grossen Teilstück Baselink ab. Hier entsteht ein Cluster der Life-Science-Branche mit bis zu 10 000 Arbeitsplätzen, hier hat der Switzerland Innovation Park Basel ein Zuhause gefunden, und hier sollen innerhalb eines Jahrzehnts mehr als eine Milliarde Franken investiert werden. Drei Wegbereiter umreissen, worauf dieser Erfolg gründet: «Wichtig war der Mut der beiden Basel und des Juras, sich gemeinsam für den Standort eines ‹Switzerland Innovation Park› zu bewerben», sagt Kantonsplaner Thomas Waltert. Als Glücksfall erweist sich die Ansiedlung des Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH), das die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft tragen. «Teil des Erfolgs ist, dass das Baselink-Areal ein Thema hat – eins, das in der Metropolregion Bas...