An der Chamerstrasse in Rotkreuz deutet die erhöhte Ecke auf den nahen Bahnhof hin. Die Kantonsstrasse wurde bisher von Gebäuderückseiten und Abstandsgrün gefasst (Foto Ariel Huber). Fotos: Ariel Huber

Von Matten zu Arkaden Die Zuger Kleinstadt Rotkreuz wächst rasant. Mit qualitätsvollen Stadt- und Sozialräumen zu fairen Mietpreisen beweist die neue Überbauung Chäsimatt, dass Innenverdichtung funktionieren kann. 25.08.2025 08:00

Am Kreisel beim Bahnhof in Rotkreuz ragt ein neunstöckiger Eckbau aus einem Blockrand, eine Arkade bildet den Sockel. An der Fassade bewirbt ein Schriftzug die Landi, die sich auf einer Fläche von fast 3000 Quadratmetern eingemietet hat und Auslöserin des Projekts Chäsimatt war: In zwei Höfen auf einem Sockel sind 126 Wohnungen, fast 40 Gewerberäume und ein Hotel entstanden. Der Projektname erinnert an die ehemalige Käserei, die der Wiese respektive Matte ihren Namen gab. Auch die benachbarten Siedlungen Mühlematt, Birkenmatt oder Sonnmatt tragen ihren landwirtschaftlichen Ursprung im Namen. Und die Dorfmatt auf der anderen Bahnhofsseite wird nach dem Bau zweier Hochhäuser immer noch an die Vergangenheit erinnern. Die Hochhäuser stehen aber auch für das Wachstum der Gemeinde Risch-Rotkreuz, deren Bevölkerung sich seit 1980 verdoppelt hat. Die Chäsimatt gehört einer Aktiengesellschaft, die aus dem Besitz einer Rotkreuzer Bauernfamilie hervorgegangen ist. Bis vor einigen Jahrzehnten graste auf den Matten noch Vieh, heute gehören dem Familienunternehmen einige hundert Wohnungen sowie mehrere Hotels und Restaurants in Rotkreuz. Das Chäsimatt-Quartier ist ihr grösstes und ambitioniertestes Projekt. Zur Familie gehört auch Philippe Müller, der mit seiner Partnerin Ji Min An das Büro AM Architects führt und die Chäsimatt realisiert hat. Der Entwurf für das Quartier stammt von Helsinkizurich und wurde 2016 im Rahmen eines städtebaulichen Verfahrens erarbeitet. Eine gemeinsame Ausführung durch beide Büros kam nicht zustande. ###Media_2### Stadtraum schaffen In den Grundzügen entspricht das realisierte Projekt dem Entwurf von Helsinkizurich, das Richtprojekt haben die Büros gemeinsam erarbeitet. Mirjam Niemeyer von Helsinkizurich erklärt, dass die Hofstruktur sich aus den Lärmemissionen von Kantonsstrasse und Bahnlinie und dem Erhalt zweier Bestandsgebäude – de...