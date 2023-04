Bis spätestens 2024 muss der öffentliche Verkehr barrierefrei und damit für Menschen mit Behinderung autonom nutzbar sein. Allein aus diesem Grund ist das Thema brandaktuell. Aber für die etliche Neu- und Umbauten sowie für den Verkehrsraum gilt das schon seit langer Zeit. Doch was heisst das genau? Was gilt es in welcher Form zu beachten? Und weshalb und in welcher Hinsicht macht es Sinn, das Thema Inklusion über Gesetze, Verordnungen und Normen hinaus zu berücksichtigen?

Velopa, der Anbieter von Produkten und Lösungen im Bereich von Parkiersystemen, Überdachungen, Absperrsystemen und Freiraummobiliar, lädt am 9. Mai zum «Creator's Circle» zum Thema «Behindertengleichstellungsgesetz und Inklusion im Aussenraum».

Die Referenten:

- Philipp Handler, paralympischer Athlet mit Sehbehinderung

- Andreas Hochstrasser, langjähriger BfU-Sicherheitsexperte und Sicherheitsbeauftragter Stadt Zürich, Fachhochschuldozent für Arbeitssicherheit und Spielplatzbau, CEO der Spielplatz Zone AG und Präsident SVSS

- Christian Fricker, Fachspezialist Bahnhofmanagement bei der SBB

Ein Apéro riche schliesst die Veranstaltung ab. Die Teilnahme ist kostenlos, die Platzzahl beschränkt.