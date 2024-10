Bis am 10. Oktober bespielt eine Ausstellung der Architecture Land Initiative das Schaufenster von Hochparterre Bücher.

Am 10. Oktober diskutieren Christine Seidler von der Stadtentwicklung Schlieren, Anna Schindler von der Stadtentwicklung Zürich und die Landschaftsarchitektin Céline Baumann über das Gewerbegebiet beim Gaswerkareal in Schlieren. Den Talk in Hochparterre Bücher moderiert die Architecture Land Initiative. Begleitend zum Talk ist die Broschüre HOWL aufgelegt. Sie präsentiert eine behutsame Rekultivierung des Bodens und eine gestaffelte Integrierung der bestehenden Substanz in ein hybrides Nutzungskonzept. Bis 10. Oktober sind im Ladenlokal zudem analoge Druckplatten ausgestellt, mit der die Broschüren gedruckt wurden, sowie eine Reihe von objets trouvés, die das Ökosystem beim Gaswerkareal zeigen....