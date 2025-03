Die OST analysiert den Einsatz digitaler Partizipationsplattformen in der Schweiz.

Redaktion Hochparterre 24.03.2025 09:52

Bis am 11. April 2025 führt die Ostschweizer Fachhochschule eine Umfrage durch, um den Einsatz digitaler Partizipationsplattformen in der Schweiz zu analysieren. Die Studie des IRAP, Institut für Raumentwicklung, soll Einblick verschaffen in die Gründe, Plattformen zu nutzen und die Produkte, die genutzt werden. Die Ergebnisse werden veröffentlicht....