Abb. 1: Tieflage. Theo Hotz Partner

Patrick Goldinger* 08.05.2025 06:57

Tunnel, Brücke, Kasten: Der Studienauftrag der Einhausung Schwamendingen 2003 wurden Varianten zur Einbettung der Schwamendinger Autobahn getestet. Mit dabei: Theo Hotz, Diener & Diener, agps. 08.05.2025 06:57

Der aufwendige Studienauftrag zur Einhausung Schwamendingen begann 2003 als vierstufiger «Workshop» mit einer anschliessenden Überarbeitung 2004. Untersucht wurden verschiedene städtebauliche Konzepte, um die Trennwirkung der Autobahn zu überwinden. Eine frühere Stahl-Glas-Lösung des Vereins ‹Einhausung Autobahn Schwamendingen› aus dem Jahr 1999 wurde verworfen, da sie als zu unflexibel und zu risikoreich für die städtebauliche Entwicklung erachtet wurde. Drei Architekturbüros erarbeiteten in der Folge alternative Konzepte. Theo Hotz schlug eine teilweise unterirdische Autobahnführung vor, insbesondere im Bereich der Saatlenstrasse. Als eine der Entwicklungsachsen aus dem Steiner-Plan von 1948 sollte die Strasse von der Zerschneidung durch die Autobahn befreit und reaktiviert werden siehe Abb. 1. Diener & Diener setzten auf eine Brücke, die nicht nur als Infrastruktur, sondern auch als städtebauliches Element zur Reaktivierung des Quartiers dient. Mit ihrem Ansatz brachen sie die reine Wohnnutzung auf, indem sie Wohn-, Gewerbe- und öffentliche Freiflächen direkt unter der Brücke anordneten siehe Abb. 2. Das dritte Büro, agps, hielt sich als Einziges strikt an den Wunsch der Bauherrschaft nach einer ebenerdigen Einhausung siehe Abb. 3. Das Konzept zielte darauf ab, die Emissionen wirksam zu minimieren und durch einen öffentlichen Freiraum «Impulse für den Stadtteil» zu generieren. Die SP Schwamendingen hatte bereits 1975 in einer zurückgezogenen Volksinitiative ein ähnliches Konzept gefordert. Das Projekt von Theo Hotz stufte die Jury wegen der teilweise abgesenkten Autobahn als finanziell unrealistisch ein. Während sie von der Idee des Büros Diener & Diener sehr angetan war, regte sich bei den beteiligten Quartiervereinen jedoch starker Widerstand. In einem Brief an die damalige Stadträtin Kathrin Martelli kritisierten sie «die eingeschränkte Sic...