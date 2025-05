Eines der Areale im aktuellen Europan-Wettbewerb: die Ruckhalde in St.Gallen. Fotos: Stadt St.Gallen

Die Beteiligung am aktuellen Europan-Wettbewerb für junge Architektinnen und Architekten hat in der Stadt St.Gallen zu einem politischen Knatsch geführt. Dahinter steckt ein finanzrechtliches Hin und Her.

René Hornung 16.05.2025 12:10

Die Finanzen der Stadt St.Gallen sind eng. Sparen ist angesagt und so suchte das Stadtparlament bei der Budgetberatung letzten Herbst nach Ausgaben, auf die verzichtet werden könnte – und fand 75'000 Franken für die Beteiligung am aktuellen Europan-Wettbewerb. Einstimmig wurde der Betrag aus dem Budget 2025 gestrichen. Es brauche diese Ideen der jungen Europan-Architektinnen und Architekten für das Entwicklungsareal Ruckhalde nicht. Der Hang westlich des Stadtzentrums ist für eine Überbauung frei, seit die Appenzeller Bahnen dort nicht mehr oberirdisch fahren, sondern im Tunnel unten durch die Steigung überwinden. Doch dann, im März, die Überraschung: Die Ruckhalde sei eines der Areale im aktuellen Europan-Wettbewerb, hiess es in einer Mitteilung der Stadt. Man verspreche sich von den Beiträgen unter dem Generalthema Re-sourcing Erkenntnisse für weitere Planungsschritte. Als Reaktion hagelte es Stellungnahmen der Parteien, die der Stadtregierung und dem zuständigen Baudirektor Markus Buschor (parteilos) lauthals vorwarfen, sie setzten sich über Sparbeschlüsse hinweg. Jetzt liegt der Bericht der Geschäftsprüfungskommission vor, die den Fall untersuchte, und nun müssen sich manche Parlamentsmitglieder selbst an der Nase nehmen, denn sie hätten wissen können, dass dieser Sparbeschluss ohne Wirkung war, wenn sie sich an vorangehende Informationen erinnert hätten. Informationen, die allerdings zeigen, wie kompliziert das öffentliche Finanzrecht ist. Vorweg: die 75'000 Franken, die die Stadt für die Teilnahme am Europan-Wettbewerb aufwendet, müssen nicht vors Parlament – die Stadtregierung kann solche Beträge in eigener Kompetenz beschliessen. Doch dann gab es ein Hin und Her, wie diese Summe zu verbuchen sei: Als laufende Ausgabe in der Erfolgsrechnung und damit im Budget, oder als Investition in der separaten Investitionsrechnung? Zuerst wurde der Betrag ins Bud...