Rund 75% des Stadtzürcher Siedlungsgebiets sind mit ISOS-Schutzzielen belegt. (© Amt für Städtebau, Stadt Zürich)

Städtischer Bauboom?

Der Lärmschutz wird gelockert. Die ISOS-Direktanwendung ist in Diskussion. Am 30. September diskutieren Expert:innen im Zürcher Zollhaus die Frage: «Blüht den Städten bald ein Bauboom?»

Palle Petersen   11.09.2025 14:10

«Die bevorstehende Revision des Umweltschutzgesetzes (USG) mit einer Lockerung des Lärmschutzes und die diskutierte Revision der ISOS-Direktanwendung können das rechtliche Umfeld des Bauens beachtenswert verändern. Viele Projekte stecken fest – doch droht ein Stillstand oder kündigt sich ein neuer Bauboom an?»

So umreisst das Forum maneco seine Veranstaltung, die am 30. September 2025 ab 18:30 Uhr im Zollhaus Zürich stattfindet. Angesichts zahlloser blockierter Projekte stellt diese die Fragen: «Wie wirken sich diese Veränderungen ökonomisch aus – wer profitiert, wer steht vor neuen Risiken? Welche Folgen ergeben sich für die Planungssicherheit von Bauherrschaften und Investoren?»

Es referieren:
– Annina Fey (Niederer Kraft Frey), Céline Fahrer und Tobias Rotermund (beide Topik Partner) über ISOS in der Praxis, den rechtlichen Rahmen und Fallbeispiele
– Gerd Schierle (Kopitsis Bauphysik) über die Revision von Umweltschutzgesetz und Lärmschutzverordnung, Chancen und Herausforderungen für die Projektentwicklung
– Mattia Farei-Campagna (Fahrländer Partner Raumentwicklung) über Auswirkungen auf den Entwicklermarkt

Die Veranstaltung ist für maneco-Mitglieder gratis, für alle anderen kostet die Teilnahme 40 Franken. Anschliessend gibt es eine offene Diskussion mit Apéro zum Networking.

