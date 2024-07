Stadtforscher Philippe Koch wird erster «Delegierter Wohnen» der Stadt Zürich Mit der neu geschaffenen Stelle sollen die Aktivität im Querschnittthema Wohnen strategisch koordiniert und die Wohnpolitik des Stadtrats weiterentwickelt werden. 16.07.2024 10:54

Philippe Koch, der den meisten als Dozent und Forscher in Sachen Stadtpolitik an der ZHAW bekannt sein dürfte, wird erster Delegierter Wohnen der Stadt Zürich. Dies teilte das Präsidialdepartement heute in einer Medieninformation mit. Der Delegierte Wohnen soll die Aktivitäten im Querschnittthema Wohnen strategisch koordinieren und die Wohnpolitik des Stadtrats weiterentwickeln. Philippe Koch ist promovierter Politikwissenschaftler. Am Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen der ZHAW beschäftigt er sich mit den Wechselwirkungen zwischen Politik und stadträumlichen Veränderungen, nicht zuletzt als Projektleiter eines Forschungsprojekts über die Stadtplanung und -entwicklung in der Ära seiner Namensvetterin, der legendären Stadträtin Ursula Koch («Zürich ist gebaut»). Mit der eigenen politischen Meinung hält Philippe Koch nicht hinter dem Berg: Er beteiligte sich an der Pitch-Night zur Wohnungskrise von Trüri.ch, ist im Vorstand der Umweltorganisation «Umverkehr» für eine klimafreundliche Stadtplanung tätig und lässt sich auch einmal mit der Aussage «Die heutige Wohnungssituation ist eine bewusste politische Entscheidung der Bürgerlichen» zitieren. Wie die Stadt Zürich schreibt, setzte sich Koch in einem mehrstufigen Verfahren gegen 24 Bewerber*innen durch. Er habe sich in den Bewerbungsgesprächen fachlich, methodisch und kommunikativ als äusserst versiert erwiesen und als interessierte, überlegte und strategisch denkende Persönlichkeit überzeugt. Der Delegierte Wohnen ist direkt bei der Stadtpräsidentin angesiedelt. Philippe Koch tritt seine Stelle per 1. Januar 2025 an....